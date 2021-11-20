Не зв'язуйся з Усиком! Найкращому боксеру світу пророкують фіаско

Найкращому боксеру планети незалежно від вагової категорії Саулю "Канело" Альваресу порадили триматися подалі від Олександра Усика – інакше мексиканець буде битий

Сауль Альврес vs Олександр Усик / Фото: Getty Images

Знаменитий мексиканець Сауль Альварес, який бився у категоріях від 67 до 79 кг, розбурхав світ боксу переходом у крузервейт.

На цій хвилі навіть поповзли чутки про те, що пізніше Канело підніметься і в хевівейт, щоб там побитися з Олександром Усиком. Мовляв, українець не такий і великий.

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Однак колишній чемпіон світу в першій середній вазі американець Серхіо Мора наполегливо рекомендує Саулю Альваресу не вплутуватися в бійку з Усиком – мовляв, це може обернутися для Канело оглушливим фіаско.

Олександр Усик і Сауль Альварес / Фото: Getty Images, REUTERS

"Піднімися в першу важку вагу і здобудь перемогу над Ілунгою Макабу на його ж території, в Конго. Але тримайся подалі від Усика та Бетербієва. Ніякого Усика, Канело", – наводить слова Серхіо Мори DAZN Boxing Show.

Раніше промоутер українця Олександр Красюк не виключив, що Сауль підніметься до хевівейту, де зустрінеться з Олександром Усиком.

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Сауль Альварес і Олександр Усик / Фото: K2 Promotions