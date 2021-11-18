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"Усик хочет драться с Фьюри": промоутер сказал, когда будет бой

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
18 ноября, 11:50
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Александр Усик проведет бой с Тайсоном Фьюри в конце следующего года – уже после того, как защитит свои пояса в реванше с Энтони Джошуа
Тайсон Фьюри vs Александр Усик
Тайсон Фьюри vs Александр Усик / Фото: Reuters

Накануне промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что бой с Усиком – приоритет Цыганского короля на весну.

Александр Красюк, представитель Усика, подтвердил, что Усик согласен подраться с Фьюри – но в конце следующего года, перво-наперво проведя реванш с Энтони Джошуа.

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"Вокруг боя Фьюри – Усик идут разговоры. И мы несколько раз слышали, что люди пытались выйти на Джошуа и Усика с этим предложением. Но сейчас мы находимся в ситуации, в которой должны устроить реванш, потому что он зафиксирован у нас на бумаге, мы дали свое слово и скрепили его подписью. Я не думаю, что у кого-либо будут причины поменять свое решение, к тому же нарушив обещание. На данном этапе мы сосредоточены на реванше", – приводит слова Александра Красюка Fightnews со ссылкой на Boxing UK.

Фьюри, Усик и Джошуа
Фьюри, Усик и Джошуа / Фото: Reuters

"Хочет ли Усик драться с Фьюри? Да, – говорит Красюк. – Но сейчас я говорю о нашей общей позиции. Усик – не тот человек, который будет гнаться за самым большим гонораром, нарушив свои обязательства по контракту. Это не очень умно. Усик весьма уверен в себе, поэтому он хочет подраться с Джошуа и показать, что может снова победить. Затем он перейдет к Тайсону Фьюри".

Фьюри, Джошуа и Усик
Фьюри, Джошуа и Усик / Фото: REUTERS

"Это большой вызов для Усика – провести три боя кряду с элитными супертяжеловесами, но он здесь ради этого. Он хочет бросить вызов себе, увидеть, насколько он хорош", – отметил Красюк.

Фьюри vs Усик
Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

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Ранее возможными сроками для боя Усик – Фьюри называли сентябрь-октябрь 2022 года.

Смотрите, как Фьюри недавно нокаутировал Уайлдера

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