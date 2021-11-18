В лагере Усика рассказали, при каком условии Джошуа может выиграть реванш

Энтони Джошуа может рассчитывать на победу в повторном бою с Александром Усиком, если сначала победит самого себя – заявление Александра Красюка

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Промоутер Александра Усика Александр Красюк не ждет легкой прогулки для своего подопечного в повторном поединке с Энтони Джошуа, который должен состояться в марте-апреле.

По мнению Красюка, Джошуа все еще способен на нокаут.

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"Джошуа может внести коррективы. Он сильный парень. И первый бой с Усиком Энтони ведь проиграл не потому, что старый, тяжелый или замучен травмами".

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"Главный твой враг – ты сам. Этого врага побеждают не в ринге или в зале, а в голове и в сердце. Если ты знаешь, как сосредоточиться на своей цели, ты сможешь победить. Это вопрос одного удара. У тебя есть 12 раундов, и один удар может определить судьбу всего боя".

Александр Усик vs Энтони Джошуа / Фото: REUTERS

"Вопрос в том, как донести этот удар. Думаю, сейчас самый главный вызов для Джошуа – понять, что ему нужно изменить, чтобы вести бой так, как хочет он, а не его соперник", – сказал Александр Красюк каналу Boxing UK.

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Напомним, 25 сентября Усик одолел Джошуа в Лондоне единогласным решением судей.

На проведение реванша претендуют Великобритания, Киев и Ближний Восток.

Фаворитом реванша букмекеры называют Усика.