Божественна стрільба! Підручний і Тищенко "злетіли" в пасьюті

Українці зробили яскравий ривок в останній гонці восьмого етапу Кубка світу з біатлону в чеському Нове-Мєсто. У чоловічому пасьюті лідер нашої команди Дмитро Підручний відіграв шість позицій в порівнянні зі спринтом і фінішував дев'ятим.
Своєю чергою, Артем Тищенко піднявся на 10 рядків і замкнув ТОП-25.
Що цікаво, обидва українці продемонстрували ідеальну стрільбу, закривши 20 мішеней з 20.
Перемогу ж у недільній гонці переслідування святкував норвежець Тар'єй Бе.
Кубок світу з біатлону. 8-й етап
Гонка переслідування. Чоловіки
- 1.Тар'єй Бе (Норвегія 1+0+0+0) – 28:17,3
- 2. Йоганнес Тінгнес Бе (Норвегія, 2+0+0+0) +8,2
- 3. Сімон Дестьє (Франція, 0+2+0+0) +11,5
- 9. Дмитро Підручний (Україна, 0+0+0+0) +29,5
- 25. Артем Тищенко (Україна, 0+0+0+0) +1.58,3
Відзначимо, що наступний, дев'ятий етап біатлонного Кубка світу, відбудеться там же – в чеському Нове-Мєсто.
Розклад наступного етапу
Четвер, 11 березня
18:30 Спринт (чоловіки)
П'ятниця, 12 березня
18:30 Спринт (жінки)
Субота, 13 березня
15:45 Гонка переслідування (чоловіки)
18:15 Гонка переслідування (жінки)
Неділя, 14 березня
11:25 Змішана естафета
14:45 Одиночна змішана естафета
Читайте також: "Просто жах!" Плакат зі стриптизеркою в кімнаті для змащення обурив біатлоністок
Нагадаємо, на восьмому етапі в Нове-Мєсто Юлія Джима піднялася на п'єдестал, ставши другою у спринтерській гонці.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк