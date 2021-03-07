Божественна стрільба! Підручний і Тищенко "злетіли" в пасьюті

Закривши всі 20 мішеней в гонці переслідування, українські біатлоністи круто піднялися в порівнянні зі спринтом

Українці зробили яскравий ривок в останній гонці восьмого етапу Кубка світу з біатлону в чеському Нове-Мєсто. У чоловічому пасьюті лідер нашої команди Дмитро Підручний відіграв шість позицій в порівнянні зі спринтом і фінішував дев'ятим.

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Своєю чергою, Артем Тищенко піднявся на 10 рядків і замкнув ТОП-25.

Що цікаво, обидва українці продемонстрували ідеальну стрільбу, закривши 20 мішеней з 20.

Перемогу ж у недільній гонці переслідування святкував норвежець Тар'єй Бе.

Кубок світу з біатлону. 8-й етап

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Гонка переслідування. Чоловіки

1.Тар'єй Бе (Норвегія 1+0+0+0) – 28:17,3

2. Йоганнес Тінгнес Бе (Норвегія, 2+0+0+0) +8,2

3. Сімон Дестьє (Франція, 0+2+0+0) +11,5

9. Дмитро Підручний (Україна, 0+0+0+0) +29,5

25. Артем Тищенко (Україна, 0+0+0+0) +1.58,3

Дмитро Підручний / Фото: biathlon.com.ua

Відзначимо, що наступний, дев'ятий етап біатлонного Кубка світу, відбудеться там же – в чеському Нове-Мєсто.

Розклад наступного етапу

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Четвер, 11 березня

18:30 Спринт (чоловіки)

П'ятниця, 12 березня

18:30 Спринт (жінки)

Субота, 13 березня

15:45 Гонка переслідування (чоловіки)

18:15 Гонка переслідування (жінки)

Неділя, 14 березня

11:25 Змішана естафета

14:45 Одиночна змішана естафета

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Нагадаємо, на восьмому етапі в Нове-Мєсто Юлія Джима піднялася на п'єдестал, ставши другою у спринтерській гонці.

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