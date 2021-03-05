Термінова заміна в збірній України перед естафетою Кубка світу з біатлону

У п'ятницю в Новем Мєсті пройде одна гонка восьмого етапу Кубка світу. Нагадаємо, де дивитися біатлонну естафету на Кубку світу в Чехії. Чоловіки стартують на дистанції 4х7,5 км в 16:20 за київським часом.
Збірна України зробила сьогодні заміну в складі. Досвідчений Артем Прима, який здорово проявив себе на недавньому чемпіонаті світу в Словенії, не зможе бігти через болі у попереку. Його замінить молодий сумчанин Богдан Цимбал.
Про це повідомив сайт Суспільного.
Причому Цимбал завершуватиме дистанцію, як це мав робити Прима. На інших етапах розстановка збереглася: Артем Тищенко, Дмитро Підручний, Антон Дудченко.
Ця гонка стане другою на змаганнях в Чехії. напередодні українки посіли четверте місце в естафеті, хоча відразу ж після гонки їх дискваліфікували. Щоправда, потім, після апеляції тренера "синьо-жовтих" Юрая Санітри, звинувачення в порушенні правил при передачі естафети зняли.
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