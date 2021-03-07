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Джима боролася за медаль в переслідуванні! А "золотий" дубль знову у реактивної Екхофф

7 березня, 13:39

Олена Павлова Олена Павлова

Українській біатлоністці не вистачило сил на останнє коло

Програма 8-го етапу Кубка світу з біатлону в Нове-Мєсто завершується у неділю двома пасьютами. Першими на старт в Чехії вийшли дівчата. Напередодні українка Юлія Джима стала другою у спринтіі мала хороші шанси на медаль і в переслідуванні.

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На стартовій стрільбі лежачи Джима допустила промах і випала з лідируючої групи, проте піднялася на четверте місце після чистого наступного рубежу. Ще один промах вона допустила на стійці і на останньому колі боролася за "бронзу" з такими монстрами, як німкеня Пройсс і норвежка Ройселанд. Однак ще пропустила вперед шведку Перссон і стала шостою.

Юлія Джима

Юлія Джима / Фото: IBU

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Виграла гонку лідер Кубка світу норвежка Тіріл Екхофф, яка в Чехії зробила дубль в особистих гонках, хоч і припустилася трьох промахів на стійці. Друга – німкеня Херманн, третя ще одна норвежка – Ройселанд.

Переслідування. жінки
1. Тіріл Екхофф (Норвегія, 0+0+1+2) 27.28,0
2. Деніз Херрманн (Німеччина, 1+0+0+0) +24,0
3. Марті Олсби Ройселанд (Норвегія, 0+1+1+1) +29,9
... 6. Юлія Джима (1+0+1+0) +39,8
16. Дар'я Блашко (1+0+2+0) +2.01,4
29. Анастасія Меркушина (3+1+0+0) +2.48,3
33. Валя Семеренко (1+0+1+1) +2.53,0
42. Олена Підгрушна (2+1+1+1) +3.29,3

Раніше ми писали, що українських біатлоністок дискваліфікували, а потім реабілітували в естафеті. У підсумку наші дівчата відстояли четверту позицію в Нове-Мєсто.

Також ми розповідали, що плакат зі стриптизеркою в кімнаті для змащення обурив біатлоністок.Зоряні спортсменки повстали проти еротичного контенту в Чехії.

Раніше ми писали, що українські біатлоністи завалили спринт в Нове-Мєсто.

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переслідування Кубок світу з біатлону Юлія Джима збірна України з біатлону
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