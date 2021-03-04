Україну реабілітували: нашим біатлоністкам повернули четверте місце

Сьогодні в чеському Нове Мєсто пройшла жіноча естафета в рамках етапу Кубка світу з біатлону. Перемогла команда Швеції, а українські біатлоністки посіли четверте місце.
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Але після фінішу українську команду дискваліфікували. Судді угледіли порушення правил при передачі естафети. Мовляв, Анастасія Меркушина передала естафету Юлії Джимі поза дозволеним коридором. Однак наша команда подала протест – і виграла його! Вдалося довести, що Джима торкнулася приклада Меркушіної в дозволеному правилами місці.
Second exchange women relay- IBU World Cup (@IBU_WC) March 4, 2021
1. @TirilEckhoff Lien
2. Braisaz-Bouchet C. Chevalier
3. Dzhima Merkushyna https://t.co/bk5aBBso9Q | # nmnm21 pic.twitter.com/OrwCyeyl71
Раніше ми писали, що американка Сюзан Данкль і шведки Ганна Еберг і Муна Брурссон обурилися стосовно плаката зі стриптизеркою, який висить у вакс-кабінах – приміщеннях для змащення лиж – на етапі в Нове Мєсто.
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