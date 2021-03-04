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"Просто жах!" Плакат зі стриптизеркою в кімнаті для змащення обурив біатлоністок

4 березня, 12:29

Олег Люлька Олег Люлька

Зоряні спортсменки повстали проти еротичного контенту

Американська біатлоністка Сюзан Данклі і представниці збірної Швеції Ханна Еберг і Муна Брурссон обурилися з приводу плаката зі стриптизеркою з голими сідницями, який висить в вакс-кабінах – приміщеннях для змащення лиж – на етапі Кубка світу в Нове-Мєсто.

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Де і коли дивитися біатлон на Кубку світу в четвер

"Міжнародний союз біатлоістов IBU запустив нову політику рівноправності. Чому це так важливо? Ось приклад. Календарі з напівоголеними жінками висять в вакс-кабінах в Нове-Мєсто. Можливо, це стосується вакс-кабін усіх країн на цьому етапі. Такі календарі часто випускають виробники змащень для лиж. Коли я бачу такі зображення, то почуваю себе некомфортно. Такий календар посилає ясне повідомлення, що в вакс-кабіні мені не місце, як і іншим жінкам. Так ось, якщо ми хочемо гендерного рівноправ'я, то потрібно починати з поваги", – написала Данклі у себе в Instagram, прикріпивши текст до відповідного фото

Сюзан Данклі

Сюзан Данклі / Фото: Reuters

"Шкода, що таке все ще існує в 2021 році. Біатлон – вид спорту, що пройшов вже довгий шлях, але в деяких аспектах він досі залишився в минулому. Я вважаю, що це просто жахливо", – цитує Еберг Expressen

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"Я на сто відсотків згодна з Сюзан. Добре, що хтось звернув на це увагу. Цей шаблон потрібно ламати, хоч він і глибоко пустив своє коріння в біатлоні. У спорті дівчат постійно оцінюють і багато говорять про те, який у тебе вигляд. Такі картинки – спотворений образ того, якою має бути дівчина. IBU повинен вжити заходів", – додала Брурссон

Раніше ми розповідали про вагітну красуню з України, яку втратили модельні агентства, але знайшов біатлон. Чуттєвими фото поділилася Юлія Журавок.

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