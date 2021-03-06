Куди їм до Джими! Українські біатлоністи завалили спринт в Нове-Мєсто

Підтримати почин Юлії Джими, яка взяла в суботу "срібло" у спринті на етапі біатлонного Кубка світу в чеському Нове-Мєсто, українські чоловіки не змогли.
Дмитро Підручний, припустившись одного промаху, посів у чоловічому спринті 15-е місце. Артем Тищенко фінішував 35-м, хоча й закрив всі десять мішеней. Решта українців – ще далі в підсумковому протоколі.
Переміг же француз Сімон Дестьє.
Кубок світу з біатлону. Нове-Мєсто, Чехія
Спринт. Чоловіки
- 1. Сімон Дестьє (Франція) – 22.58,0 (0)
- 2. Себастьян Самуельсон (Швеція) – 2,4 (0)
- 3. Арнд Пайффер (Німеччина) – 4,4 (0)
- 15. Дмитро Підручний (Україна) – 52,7 (1)
- 35. Артем Тищенко (Україна) – 1.26,5 (0)
- 44. Артем Прима (Україна) – 1.35,5 (1)
- 62. Богдан Цимбал (Україна) – 2.00,0 (2)
- 63. Антон Дудченко (Україна) – 2.00,3 (2)
Раніше ми писали, що українських біатлоністок дискваліфікували, а потім реабілітували в естафеті. У підсумку наші дівчата відстояли четверту позицію в Нове-Мєсто.
Також ми розповідали, що плакат зі стриптизеркою в кімнаті для змащення обурив біатлоністок. Зоряні спортсменки повстали проти еротичного контенту в Чехії.
Дивіться, як Підручному не пощастило на ЧС-2020
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