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Куди їм до Джими! Українські біатлоністи завалили спринт в Нове-Мєсто

6 березня, 18:24

Олег Люлька Олег Люлька

Підручний став 15-м, його партнери зі збірної – за межами ТОП-30

Підтримати почин Юлії Джими, яка взяла в суботу "срібло" у спринті на етапі біатлонного Кубка світу в чеському Нове-Мєсто, українські чоловіки не змогли.

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Дмитро Підручний, припустившись одного промаху, посів у чоловічому спринті 15-е місце. Артем Тищенко фінішував 35-м, хоча й закрив всі десять мішеней. Решта українців – ще далі в підсумковому протоколі.

Переміг же француз Сімон Дестьє.

Кубок світу з біатлону. Нове-Мєсто, Чехія

Спринт. Чоловіки

  • 1. Сімон Дестьє (Франція) – 22.58,0 (0)
  • 2. Себастьян Самуельсон (Швеція) – 2,4 (0)
  • 3. Арнд Пайффер (Німеччина) – 4,4 (0)
  • 15. Дмитро Підручний (Україна) – 52,7 (1)
  • 35. Артем Тищенко (Україна) – 1.26,5 (0)
  • 44. Артем Прима (Україна) – 1.35,5 (1)
  • 62. Богдан Цимбал (Україна) – 2.00,0 (2)
  • 63. Антон Дудченко (Україна) – 2.00,3 (2)
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Дмитро Підручний

Дмитро Підручний / Фото: biathlon.com.ua

Раніше ми писали, що українських біатлоністок дискваліфікували, а потім реабілітували в естафеті. У підсумку наші дівчата відстояли четверту позицію в Нове-Мєсто.

Також ми розповідали, що плакат зі стриптизеркою в кімнаті для змащення обурив біатлоністок. Зоряні спортсменки повстали проти еротичного контенту в Чехії.

Дивіться, як Підручному не пощастило на ЧС-2020

Дмитро Підручний впав на чемпіонаті світу 2020 у спринті
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