Русский
$ 27,76
33,41
  1. Спорт
  2. Новини біатлону

Де й коли дивитися спринтерські гонки на Кубку світу з біатлону в суботу

6 березня, 09:15

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

На двох стартах в Чехії позмагаються 10 представників України

Сьогодні восьмий етап Кубка світу з біатлону продовжиться в Новем Мєсті двома спринтерськими гонками. Напередодні українці стали дев'ятими в чоловічій естафеті – жахлива стрільба не дозволила нашим розраховувати на більше.

Реклама

У суботу на старт першими вийдуть представниці прекрасної статі. Спринт на 7,5 км з двома вогневими рубежами у них почнеться о 12:00. Збірна України виставила четвірку, яка бігла естафету, а також дала шанс ще одній олімпійській чемпіонці. Наш склад виглядає наступним чином: Дарина Блашко (№23), Юлія Джима (№26), Олена Підгрушна (№52), Валентина Семеренко (№79) і Анастасія Меркушина (№93).

Юлія Джима і Олена Підгрушна

Юлія Джима і Олена Підгрушна / Фото: biathlon.com.ua

В четвер Україна дискваліфікували в жіночій естафеті, але потім повернули на четверте місце.

Реклама

Чоловіча гонка на 10 км стартує о 16:40. За Україну побіжать: Богдан Цимбал (№11), Дмитро Підручний (№26), Артем Прима (№52), Антон Дудченко (№74) і Артем Тищенко (№99).

Обидва спринту на українському телебаченні в прямому ефірі покаже UA:Перший. Початок трансляцій о 11:55 і 16:35.

Lізнавайтеся, чим здивувати коханих на 8 Березня.

Згадаймо, як українок нагороджували бронзовими медалями чемпіонату світу:

Нагородження жіночої збірної України з біатлону Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

біатлон Кубок світу з біатлону збірна України з біатлону
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Домрачева по-українськи: Меркушина переплутала стрільбу стоячи і лежачи на чемпіонаті світу
Домрачева по-українськи: Меркушина переплутала стрільбу стоячи і лежачи на чемпіонаті світуБіатлон
"У 9-му класі я вперше дозволила собі це зробити": як дорослішала українська біатлоністкаБіатлон
Вагітна красуня з України, яку втратили модельні агентства, але знайшов біатлон
Вагітна красуня з України, яку втратили модельні агентства, але знайшов біатлонБіатлон
Україна дискваліфікували на Кубку світу з біатлону
Україна дискваліфікували на Кубку світу з біатлонуБіатлон
"Просто жах!" Плакат зі стриптизеркою в кімнаті для змащення обурив біатлоністокБіатлон
Україну реабілітували: нашим біатлоністкам повернули четверте місце
Україну реабілітували: нашим біатлоністкам повернули четверте місцеБіатлон

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти