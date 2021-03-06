Де й коли дивитися спринтерські гонки на Кубку світу з біатлону в суботу

На двох стартах в Чехії позмагаються 10 представників України

Сьогодні восьмий етап Кубка світу з біатлону продовжиться в Новем Мєсті двома спринтерськими гонками. Напередодні українці стали дев'ятими в чоловічій естафеті – жахлива стрільба не дозволила нашим розраховувати на більше.

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У суботу на старт першими вийдуть представниці прекрасної статі. Спринт на 7,5 км з двома вогневими рубежами у них почнеться о 12:00. Збірна України виставила четвірку, яка бігла естафету, а також дала шанс ще одній олімпійській чемпіонці. Наш склад виглядає наступним чином: Дарина Блашко (№23), Юлія Джима (№26), Олена Підгрушна (№52), Валентина Семеренко (№79) і Анастасія Меркушина (№93).

Юлія Джима і Олена Підгрушна / Фото: biathlon.com.ua

В четвер Україна дискваліфікували в жіночій естафеті, але потім повернули на четверте місце.

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Чоловіча гонка на 10 км стартує о 16:40. За Україну побіжать: Богдан Цимбал (№11), Дмитро Підручний (№26), Артем Прима (№52), Антон Дудченко (№74) і Артем Тищенко (№99).

Обидва спринту на українському телебаченні в прямому ефірі покаже UA:Перший. Початок трансляцій о 11:55 і 16:35.

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Згадаймо, як українок нагороджували бронзовими медалями чемпіонату світу:

Нагородження жіночої збірної України з біатлону Відео: Instagram

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