Русский
$ 27,76
33,41
  1. Спорт
  2. Новини біатлону

Жахлива стрілянина в Чехії: Україна заробила 3 кола штрафу, але увірвалася до ТОП-10

5 березня, 18:01

Олена Павлова Олена Павлова

Найбільш влучними виявилися німці – тільки 5 зайвих патронів

Останню в сезоні чоловічу естафету на Кубку світу з біатлону в Нове-Мєсто виграла команда Німеччини, яка блискуче пройшла вогневі рубежі. Незважаючи на дуже підступний вітер, який відправив на штрафні кола чинного чемпіона світу Норвегію, сильних французів і, на жаль, Україну.

Реклама

Нагадаємо, що перед естафетою термінова заміна відбулася у збірній України. Чемпіон Європи-2021 Артем Прима не зміг бігти через біль в попереку, і на останньому етапі його замінив молодий сумчанин Богдан Цимбал. Однак "синьо-жовті" втратили шанси на високе місце на етап раніше.

Читайте також: 5 оригінальних ідей подарунків до 8 Березня

Після того, як Дмитро Підручний витягнув Україну на третє місце, третій номер нашої команди Антон Дудченко пішов на два кола штрафу. У підсумку Україна з ще одним штрафом Цимбала заїхала в топ-10 – 9 місце. Другий рядок посіла Росія. А норвежці з трьома колами штрафу зуміли зачепитися за бронзову медаль.

Чоловіча естафета
Реклама

Чоловіча естафета / Фото: Reuters

Ця гонка стала другою на змаганнях в Чехії. Напередодні українки посіли четверте місце в естафеті, хоча спочатку їх дискваліфікували, звинувативши в порушенні правил на передачу. Але після апеляції Юрая Санітри повернули "синьо-жовтим" їх дерев'яну медаль.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

естафета Кубок світу з біатлону Артем Прима Дмитро Підручний збірна України з біатлону Антон Дудченко
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Домрачева по-українськи: Меркушина переплутала стрільбу стоячи і лежачи на чемпіонаті світу
Домрачева по-українськи: Меркушина переплутала стрільбу стоячи і лежачи на чемпіонаті світуБіатлон
"У 9-му класі я вперше дозволила собі це зробити": як дорослішала українська біатлоністкаБіатлон
Вагітна красуня з України, яку втратили модельні агентства, але знайшов біатлон
Вагітна красуня з України, яку втратили модельні агентства, але знайшов біатлонБіатлон
Україна дискваліфікували на Кубку світу з біатлону
Україна дискваліфікували на Кубку світу з біатлонуБіатлон
"Просто жах!" Плакат зі стриптизеркою в кімнаті для змащення обурив біатлоністокБіатлон
Україну реабілітували: нашим біатлоністкам повернули четверте місце
Україну реабілітували: нашим біатлоністкам повернули четверте місцеБіатлон

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти