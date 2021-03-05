Жахлива стрілянина в Чехії: Україна заробила 3 кола штрафу, але увірвалася до ТОП-10

Останню в сезоні чоловічу естафету на Кубку світу з біатлону в Нове-Мєсто виграла команда Німеччини, яка блискуче пройшла вогневі рубежі. Незважаючи на дуже підступний вітер, який відправив на штрафні кола чинного чемпіона світу Норвегію, сильних французів і, на жаль, Україну.

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Нагадаємо, що перед естафетою термінова заміна відбулася у збірній України. Чемпіон Європи-2021 Артем Прима не зміг бігти через біль в попереку, і на останньому етапі його замінив молодий сумчанин Богдан Цимбал. Однак "синьо-жовті" втратили шанси на високе місце на етап раніше.

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Після того, як Дмитро Підручний витягнув Україну на третє місце, третій номер нашої команди Антон Дудченко пішов на два кола штрафу. У підсумку Україна з ще одним штрафом Цимбала заїхала в топ-10 – 9 місце. Другий рядок посіла Росія. А норвежці з трьома колами штрафу зуміли зачепитися за бронзову медаль.

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Ця гонка стала другою на змаганнях в Чехії. Напередодні українки посіли четверте місце в естафеті, хоча спочатку їх дискваліфікували, звинувативши в порушенні правил на передачу. Але після апеляції Юрая Санітри повернули "синьо-жовтим" їх дерев'яну медаль.

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