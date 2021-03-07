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Божественная стрельба! Пидручный и Тищенко "взлетели" в пасьюте

7 марта, 18:16

Олег Люлька Олег Люлька

Закрыв все 20 мишеней в гонке преследования, украинские биатлонисты круто поднялись по сравнению со спринтом

Украинцы совершили яркий рывок в последней гонке восьмого этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место. В мужском пасьюте лидер нашей команды Дмитрий Пидручный отыграл шесть позиций по сравнению со спринтом и финишировал девятым.

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В свою очередь, Артем Тищенко поднялся на 10 строчек и замкнул ТОП-25.

Что интересно, оба украинца продемонстрировали идеальную стрельбу, закрыв 20 мишеней из 20.

Победу же в воскресной гонке преследования праздновал норвежец Тарьей Бе.

Кубок мира по биатлону. 8-й этап

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Гонка преследования. Мужчины

  • 1.Тарьей Бе (Норвегия 1+0+0+0) – 28:17,3
  • 2. Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия, 2+0+0+0) +8,2
  • 3. Симон Дестье (Франция, 0+2+0+0) +11,5
  • 9. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+0+0) +29,5
  • 25. Артем Тищенко (Украина, 0+0+0+0) +1.58,3

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

Отметим, что следующий, девятый этап биатлонного Кубка мира, пройдет там же – в чешском Нове-Место.

Расписание следующего этапа

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Четверг, 11 марта
18:30 Спринт (мужчины)
Пятница, 12 марта
18:30 Спринт (женщины)
Суббота, 13 марта
15:45 Гонка преследования (мужчины)
18:15 Гонка преследования (женщины)
Воскресенье, 14 марта
11:25 Смешанная эстафета
14:45 Одиночная смешанная эстафета

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Напомним, на восьмом этапе в Нове-Место Юлия Джима поднялась на пьедестал, став второй в спринтерской гонке.

Видео: Сегодня

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биатлон Кубок мира по биатлону Дмитрий Пидручный сборная Украины по биатлону Артем Тищенко

Источник: Сегодня|Спорт

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