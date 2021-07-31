Россия обманом выиграла "золото" в сабле: откровение француженки

Французская саблистка Сесилия Берде поделилась эмоциями после поражения в командном первенстве от соперниц из ОКР, заявив, что "золото" Олимпиады те добыли нечестно

Берде обвиняет россиянок в жульничестве / Фото: Reuters

В финале командного первенства саблисток – не забыли, что у сборной Украины в 2008-м тут было "золото"? – спортсменки из ОКР перефехтовали француженок со счетом 45:41. Но сделали это при помощи жульничества.

Так считает французская саблистка Сесилия Берде, слова которой приводит L'Equipe.

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"Как только мы начинали восстанавливать контроль, они что-то придумывали, и все начиналось заново. Но это обман! Ты делаешь 2-3 укола и сразу говоришь: "Извините, что-то попало мне в глаз". И вот у тебя уже есть две минуты на передышку"

"Я чувствовала, что Ольга Никитина паникует. Она смотрела на меня, и у нее были такие глаза, это что-то. И при этом она дважды меняла саблю. Я знала, что так и будет! У них такая культура. Как только они делают два укола, говорят: "Простите, у меня оружие сломано", – упрекнула россиянок в нечестной игре Сесилия Берде

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Напомним, в наказание за махинации с допингом Россия выступает в Токио без флага, а также гимна и другой национальной символики. Команду из РФ называют ОКР (олимпийский комитет России) либо РОК (российский олимпийский комитет).