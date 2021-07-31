Такого на Олимпиаде еще не было! Шпажисты США устроили акцию протеста против своего же партнера

История с уголовным оттенком, имевшая место в Соединенных Штатах, нашла свое продолжение во время олимпийского турнира по фехтованию в Токио

Розовая акция протеста на Олимпиаде / Фото: Twitter

На поединок 1/8 финала командного турнира шпажистов против Японии фехтовальщики сборной США Джейк Хойл, Кертис Макдоулд и Яйссер Рамирес вышли в розовых масках. Тогда как их партнер Ален Хаджич – в форменной черной.

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Розовыми масками шпажисты протестовали против присутствия в команде Хаджича, которого обвиняют в сексуальных домогательствах сразу к трем женщинам. Все эпизоды относятся к 2013-2015 годам. Суд не обнаружил серьезных доказательств вины спортсмена, и ему было разрешено ехать на Игры, куда он отобрался еще до обвинений.

Правда, спортсмен летел в Токио отдельно от остальной команды и вынужден был поселиться в отеле, а не в олимпийской деревне с остальной сборной.

Что интересно, на Играх в Токио Хаджич так и не выступил. Уже в 1/8 финала американцы проиграли будущим чемпионам японцам 39:45, при этом тренер сборной США не позволил Хаджичу, числившемуся запасным, хотя бы раз выйти на фехтовальную дорожку.

Напомним, что японских шпажистов к титулу олимпийских чемпионов привел украинский тренер Александр Горбачук.