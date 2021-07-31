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Росія обманом виграла "золото" в шаблі: одкровення француженки

Олег Люлька Олег Люлька
31 липня, 23:47
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Французька шаблістка Сесілія Бердеподілилася емоціями після поразки в командній першості від суперниць з ОКР, заявивши, що "золото" Олімпіади ті здобули нечесно
Берде звинувачує росіянок у шахрайстві
Берде звинувачує росіянок у шахрайстві / Фото: Reuters

У фіналі командної першості шаблісток – не забули, що у збірної України в 2008-му тут було "золото"? – спортсменки з ОКР перефехтували француженок з рахунком 45:41. Але зробили це за допомогою шахрайства.

Так вважає французька шаблістка Сесілія Берде, слова якої наводить L'Equipe.

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"Щойно ми починали відновлювати контроль, вони щось придумували, і все починалося знову. Але це обман! Ти робиш 2-3 уколи і відразу кажеш: "Вибачте, щось потрапило мені в око". І ось у тебе вже є дві хвилини на перепочинок"

"Я відчувала, що Ольга Нікітіна панікує. Вона дивилася на мене, і у неї були такі очі, це щось. І при цьому вона двічі замінювала шаблю. Я знала, що так і буде! У них така культура. Щойно вони роблять два уколи, кажуть: "Вибачте, у мене зброя зламалася", – звинуватила росіянок у нечесній грі Сесілія Берде

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Нагадаємо, через махінації з допінгом Росія виступає в Токіо без прапора, а також гімну та іншої національної символіки. Команду з РФ називають ОКР (олімпійський комітет Росії) або РОК (російський олімпійський комітет).

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
21
13
12
46
2
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
8
30
3
flag США СШАUS
16
17
13
46
4
flag ОКР ОКРROC
11
15
11
37
5
flag Австралія АвстраліяAU
10
3
14
27
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
8
9
11
28
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
7
16
8
flag Франція ФранціяFR
4
9
6
19
9
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
5
16
10
flag Нова Зеландія Нова ЗеландіяNZ
4
3
3
10
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2
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3
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