Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на українському ТБ 1 серпня Поділитися Копіювати лінк

У неділю на Олімпійських іграх у Токіо розігрують медалі у плаванні, легкій і важкій атлетиці та інших видах – де і о котрій годині дивитися трансляції змагань