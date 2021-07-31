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Олімпіада 2020 в Токіо

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Медальний залік Олімпіади: Україна продовжує падати

Олег Люлька Олег Люлька
31 липня, 18:16
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Незважаючи на бронзову медаль, яку здобула тенісистка Еліна Світоліна, збірна України опустилася в медальному заліку Ігор-2020 у Токіо з 58 на 65 сходинку
Колаж - "Сьогодні"
Колаж - "Сьогодні" / Фото: Reuters

За підсумками змагальної суботи, 31 липня, медальний залік Олімпіади в Токіо продовжує очолювати Китай, у якого 46 нагород – 21 золота, 13 срібні і 12 бронзових.

Україна, п'яту "бронзу" якій принесла Еліна Світоліна, перебуває на 65-му рядку.

Олімпіада триватиме до 8 серпня.

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В тренді
Olympic rings with transparent rims.svgЗагальна кількість медалей загалом
РядокКраїназолотосріблобронза
1Flag of the People's Republic of China.svg Китай21 131246
2Flag of Japan.svg Японія175830
3Flag of the United States.svg США1617 1346
4Russian Olympic Committee flag.svg ОКР11151137
5Flag of Australia.svg Австралія10314 27
6Flag of the United Kingdom.svg Велика Британія891128
7Flag of South Korea.svg Південна Корея54716
8Flag of France.svg Франція49619
9Flag of the Netherlands.svg Нідерланди47516
10Flag of New Zealand.svg Нова Зеландія43310
11Flag of Germany.svg Німеччина341017
12Flag of Canada.svg Канада34512
13Flag of Switzerland.svg Швейцарія33410
14Flag of the Czech Republic.svg Чехія3317
15Flag of Croatia.svg Хорватія3126
16Flag of Italy.svg Італія2814 24
17Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg Тайвань2237
18Flag of Hungary.svg Угорщина2226
19Flag of Slovenia.svg Словенія2114
20Flag of Kosovo.svg Косово2002
21Flag of Brazil.svg Бразилія1348
22Flag of Georgia.svg Грузія1315
22Flag of Romania.svg Румунія1304
24Flag of Spain.svg Іспанія1225
25Flag of Hong Kong.svg Гонконг1203
25Flag of South Africa.svg ПАР1203
27Flag of Austria.svg Австрія1135
28Flag of Serbia.svg Сербія1124
29Flag of Jamaica.svg Ямайка1113
30Flag of Norway.svg Норвегія1102
30Flag of Poland.svg Польща1102
32Flag of Slovakia.svg Словаччина1102
32Flag of Tunisia.svg Туніс1102
32Flag of Sweden.svg Швеція1102
35Flag of Turkey.svg Туреччина1023
36Flag of Ireland.svg Ірландія1012
36Flag of Uzbekistan.svg Узбекистан1012
36Flag of Fiji.svg Фіджі1012
36Flag of Estonia.svg Естонія1012
40Flag of Belarus.svg Білорусь1001
40Flag of Bermuda.svg Бермуди1001
40Flag of Greece.svg Греція1001
40Flag of Iran.svg Іран1001
40Flag of Qatar.svg Катар1001
40Flag of Latvia.svg Латвія1001
40Flag of Thailand.svg Таїланд1001
40Flag of the Philippines.svg Філіппіни1001
40Flag of Ecuador.svg Еквадор1001
40Flag of Ethiopia.svg Ефіопія1001
50Flag of Colombia.svg Колумбія0213
51Flag of Venezuela.svg Венесуела0202
51Flag of the Dominican Republic.svg Домініканська республіка0202
53Flag of Indonesia.svg Індонезія0123
53Flag of Mongolia.svg Монголія0123
55Flag of Belgium (civil).svg Бельгія0112
55Flag of Denmark.svg Данія0112
55Flag of Cuba.svg Куба0112
55Flag of San Marino.svg Сан-Марино0112
55Flag of Uganda.svg Уганда0112
60Flag of Bulgaria.svg Болгарія0101
60Flag of Jordan.svg Йорданія0101
60Flag of India.svg Індія0101
60Flag of North Macedonia.svg Північна Македонія0101
60Flag of Turkmenistan.svg Туркменістан0101
65Flag of Ukraine.svg УКРАЇНА 0055
66Flag of Kazakhstan.svg Казахстан0033
67Flag of Egypt.svg Єгипет0022
67Flag of Israel.svg Ізраїль0022
67Flag of Mexico.svg Мексика0022
70Flag of Azerbaijan.svg Азербайджан0011
70Flag of Argentina.svg Аргентина0011
70Flag of Côte d'Ivoire.svg Кот-д'Івуар0011
70Flag of Kuwait.svg Кувейт0011
70Flag of Malaysia.svg Малайзія0011
70Flag of Portugal.svg Португалія0011
70Flag of Finland.svg Фінляндія0011
загалом153153181487

Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.

Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де виокремлені всі медальні старти.

А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
21
13
12
46
2
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
8
30
3
flag США СШАUS
16
17
13
46
4
flag ОКР ОКРROC
11
15
11
37
5
flag Австралія АвстраліяAU
10
3
14
27
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
8
9
11
28
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
7
16
8
flag Франція ФранціяFR
4
9
6
19
9
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
5
16
10
flag Нова Зеландія Нова ЗеландіяNZ
4
3
3
10
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Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
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