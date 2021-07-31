Медальний залік Олімпіади: Україна продовжує падати

За підсумками змагальної суботи, 31 липня, медальний залік Олімпіади в Токіо продовжує очолювати Китай, у якого 46 нагород – 21 золота, 13 срібні і 12 бронзових.
Україна, п'яту "бронзу" якій принесла Еліна Світоліна, перебуває на 65-му рядку.
Олімпіада триватиме до 8 серпня.
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Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.
Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де виокремлені всі медальні старти.
А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.