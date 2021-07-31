Расписание трансляций Олимпиады-2020 на украинском ТВ 1 августа

Из-за разницы во времени, а Токио опережает Киев на шесть часов, утренняя сессия соревнований будет стартовать для нас поздней ночью. В прямом эфире главные соревнования Олимпиады-2020 можно увидеть на канале "UA:Первый", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.
Расписание украинцев на Олимпиаде 1 августа: Болеем за Романчука, его жену, Хижняка и Деху
Расписание трансляций Олимпиады-2020 на 1 августа
- 03:00 Легкая атлетика. Плавание
- 06:25 Теннис
- 09:00 Прыжки в воду
- 11:00 Спортивная гимнастика. Легкая атлетика. Тяжелая атлетика
- 16:30 Студия
- 18:20 Повторы
Напомним, ранее на Олимпиаде в Токио Украина добыла пять бронзовых медалей – их нашей стране принесли дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, дуэт стрелков из пневматического пистолета Елена Костевич/Олег Омельчук, пловец Михаил Романчук и теннисистка Элина Свитолина.
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