Расписание трансляций Олимпиады-2020 на украинском ТВ 1 августа Поделиться Копировать ссылку

В воскресенье на Олимпийских играх в Токио разыгрывают медали в плавании, легкой и тяжелой атлетике и других видах – где и во сколько смотреть трансляции соревнований