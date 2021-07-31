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Олимпиада 2020 в Токио

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Медальный зачет Олимпиады: Украина продолжает падать

Олег Люлька Олег Люлька
31 июля, 18:16
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Несмотря на бронзовую медаль, которую добыла теннисистка Элина Свитолина, сборная Украина опустилась в медальном зачете Игр-2020 в Токио с 58 на 65 место
Коллаж - "Сегодня"
Коллаж - "Сегодня" / Фото: Reuters

По итогам соревновательной субботы, 31 июля, медальный зачет Олимпиады в Токио продолжает возглавлять Китай, у которого 46 наград – 21 золотая, 13 серебряных и 12 бронзовых.

Украина, пятую "бронзу" которой принесла Элина Свитолина, пребывает на 65-й строчке.

Олимпиада продлится до 8 августа.

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В тренде
Olympic rings with transparent rims.svgОбщее количество медалейВсего
МестоСтранаЗолотоСереброБронза
1Flag of the People's Republic of China.svg Китай21131246
2Flag of Japan.svg Япония175830
3Flag of the United States.svg США16171346
4Russian Olympic Committee flag.svg ОКР11151137
5Flag of Australia.svg Австралия1031427
6Flag of the United Kingdom.svg Великобритания891128
7Flag of South Korea.svg Южная Корея54716
8Flag of France.svg Франция49619
9Flag of the Netherlands.svg Нидерланды47516
10Flag of New Zealand.svg Новая Зеландия43310
11Flag of Germany.svg Германия341017
12Flag of Canada.svg Канада34512
13Flag of Switzerland.svg Швейцария33410
14Flag of the Czech Republic.svg Чехия3317
15Flag of Croatia.svg Хорватия3126
16Flag of Italy.svg Италия281424
17Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg Тайвань2237
18Flag of Hungary.svg Венгрия2226
19Flag of Slovenia.svg Словения2114
20Flag of Kosovo.svg Косово2002
21Flag of Brazil.svg Бразилия1348
22Flag of Georgia.svg Грузия1315
22Flag of Romania.svg Румыния1304
24Flag of Spain.svg Испания1225
25Flag of Hong Kong.svg Гонконг1203
25Flag of South Africa.svg ЮАР1203
27Flag of Austria.svg Австрия1135
28Flag of Serbia.svg Сербия1124
29Flag of Jamaica.svg Ямайка1113
30Flag of Norway.svg Норвегия1102
30Flag of Poland.svg Польша1102
32Flag of Slovakia.svg Словакия1102
32Flag of Tunisia.svg Тунис1102
32Flag of Sweden.svg Швеция1102
35Flag of Turkey.svg Турция1023
36Flag of Ireland.svg Ирландия1012
36Flag of Uzbekistan.svg Узбекистан1012
36Flag of Fiji.svg Фиджи1012
36Flag of Estonia.svg Эстония1012
40Flag of Belarus.svg Беларусь1001
40Flag of Bermuda.svg Бермуды1001
40Flag of Greece.svg Греция1001
40Flag of Iran.svg Иран1001
40Flag of Qatar.svg Катар1001
40Flag of Latvia.svg Латвия1001
40Flag of Thailand.svg Таиланд1001
40Flag of the Philippines.svg Филиппины1001
40Flag of Ecuador.svg Эквадор1001
40Flag of Ethiopia.svg Эфиопия1001
50Flag of Colombia.svg Колумбия0213
51Flag of Venezuela.svg Венесуэла0202
51Flag of the Dominican Republic.svg Доминиканская Республика0202
53Flag of Indonesia.svg Индонезия0123
53Flag of Mongolia.svg Монголия0123
55Flag of Belgium (civil).svg Бельгия0112
55Flag of Denmark.svg Дания0112
55Flag of Cuba.svg Куба0112
55Flag of San Marino.svg Сан-Марино0112
55Flag of Uganda.svg Уганда0112
60Flag of Bulgaria.svg Болгария0101
60Flag of Jordan.svg Иордания0101
60Flag of India.svg Индия0101
60Flag of North Macedonia.svg Северная Македония0101
60Flag of Turkmenistan.svg Туркменистан0101
65Flag of Ukraine.svgУКРАИНА0055
66Flag of Kazakhstan.svg Казахстан0033
67Flag of Egypt.svg Египет0022
67Flag of Israel.svg Израиль0022
67Flag of Mexico.svg Мексика0022
70Flag of Azerbaijan.svg Азербайджан0011
70Flag of Argentina.svg Аргентина0011
70Flag of Côte d'Ivoire.svg Кот-д’Ивуар0011
70Flag of Kuwait.svg Кувейт0011
70Flag of Malaysia.svg Малайзия0011
70Flag of Portugal.svg Португалия0011
70Flag of Finland.svg Финляндия0011
Всего153153181487

Напомним, результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио есть на нашем сайте в отдельном материале.

Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.

А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.

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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
21
13
12
46
2
flag Япония ЯпонияJP
17
5
8
30
3
flag США СШАUS
16
17
13
46
4
flag ОКР ОКРROC
11
15
11
37
5
flag Австралия АвстралияAU
10
3
14
27
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
8
9
11
28
7
flag Республика Корея Республика КореяKR
5
4
7
16
8
flag Франция ФранцияFR
4
9
6
19
9
flag Нидерланды НидерландыNL
4
7
5
16
10
flag Новая Зеландия Новая ЗеландияNZ
4
3
3
10
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Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
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2
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$60 млн
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