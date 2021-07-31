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Олимпиада 2020 в Токио

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Расписание украинцев на Олимпиаде 1 августа: Болеем за Романчука, его жену, Хижняка и Деху

Олег Люлька Олег Люлька
31 июля, 19:59
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В воскресенье на Играх в Токио определяются новые чемпионы и призеры летних Игр – в этот день в столице Японии выступает 11 представителей Украины. Держим кулаки и ждем медали!
Михаил Романчук и его жена Марина
Михаил Романчук и его жена Марина / Фото: НОК Украины

Особые надежды Украины в этот день связаны с пловцом Михаилом Романчуком, который после "бронзы" на 800-метровке поспорит за "золото" на дистанции 1500 метров.

Одновременно с Михаилом Романчуком выступает и его жена – прыгунья в длину Марина Бех-Романчук – правда, пока что лишь в квалификации.

Украинский пловец Михаил Романчук
Украинский пловец Михаил Романчук / Фото: Reuters

Также в воскресенье есть шанс на медаль у нашей штангистки Ирины Дехи – действующая чемпионка Европы поборется за награды в категории до 76 кг.

В тренде

Ирина Деха
Ирина Деха / Фото: НОК Украины

УКРАИНЦЫ НА ОЛИМПИАДЕ 1 АВГУСТА

  • 2:30. Пулевая стрельба. Мужчины, скорострельный пистолет 25 метров (квалификация): Павел Коростылев
  • 3:30. Легкая атлетика. Женщины, метание молота (квалификация): Ирина Новожилова
  • 3:40. Легкая атлетика. Женщины, 3000 метров с препятствиями (квалификация): Наталья Стребкова
  • 3:50. Легкая атлетика. Женщины, прыжки в длину (квалификация): Марина Бех-Романчук
  • 4:40. Легкая атлетика. Женщины, метание молота (квалификация): Ирина Климец
  • 4:44. Плавание. Мужчины. 1500 метров вольным стилем (финал): Михаил Романчук, Сергей Фролов
  • 5:00. Греко-римская борьба. До 60 кг. Ленур Темиров. Финальный блок – в 12:15
  • 5:00. Вольная борьба. Женщины. До 76 кг. Алла Белинская. Финальный блок – в 12:15
  • 6:18. Бокс. Мужчины. До 75 кг. 1/4 финала: Александр Хижняк vs Эури Седено Мартинес (Доминикана)
  • 13:50. Тяжелая атлетика. Женщины. До 76 кг. Ирина Деха

Александр Хижняк. Фото – AIBA
Александр Хижняк. Фото – AIBA

Напомним, ранее на Олимпиаде в Токио Украина добыла пять бронзовых медалей – их нашей стране принесли дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, дуэт стрелков из пневматического пистолета Елена Костевич/Олег Омельчук, пловец Михаил Романчук и теннисистка Элина Свитолина.

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#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
21
13
12
46
2
flag Япония ЯпонияJP
17
5
8
30
3
flag США СШАUS
16
17
13
46
4
flag ОКР ОКРROC
11
15
11
37
5
flag Австралия АвстралияAU
10
3
14
27
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
8
9
11
28
7
flag Республика Корея Республика КореяKR
5
4
7
16
8
flag Франция ФранцияFR
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19
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flag Нидерланды НидерландыNL
4
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flag Новая Зеландия Новая ЗеландияNZ
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