Расписание украинцев на Олимпиаде 1 августа: Болеем за Романчука, его жену, Хижняка и Деху

В воскресенье на Играх в Токио определяются новые чемпионы и призеры летних Игр – в этот день в столице Японии выступает 11 представителей Украины. Держим кулаки и ждем медали!

Михаил Романчук и его жена Марина / Фото: НОК Украины

Особые надежды Украины в этот день связаны с пловцом Михаилом Романчуком, который после "бронзы" на 800-метровке поспорит за "золото" на дистанции 1500 метров.

Одновременно с Михаилом Романчуком выступает и его жена – прыгунья в длину Марина Бех-Романчук – правда, пока что лишь в квалификации.

Украинский пловец Михаил Романчук / Фото: Reuters

Также в воскресенье есть шанс на медаль у нашей штангистки Ирины Дехи – действующая чемпионка Европы поборется за награды в категории до 76 кг.

В тренде Все медалисты Олимпиады в Токио 31 июля

Ирина Деха / Фото: НОК Украины

УКРАИНЦЫ НА ОЛИМПИАДЕ 1 АВГУСТА

2:30. Пулевая стрельба. Мужчины, скорострельный пистолет 25 метров (квалификация): Павел Коростылев

Пулевая стрельба. Мужчины, скорострельный пистолет 25 метров (квалификация): 3:30. Легкая атлетика. Женщины, метание молота (квалификация): Ирина Новожилова

Легкая атлетика. Женщины, метание молота (квалификация): 3:40. Легкая атлетика. Женщины, 3000 метров с препятствиями (квалификация): Наталья Стребкова

Легкая атлетика. Женщины, 3000 метров с препятствиями (квалификация): 3:50. Легкая атлетика. Женщины, прыжки в длину (квалификация): Марина Бех-Романчук

Легкая атлетика. Женщины, прыжки в длину (квалификация): 4:40. Легкая атлетика. Женщины, метание молота (квалификация): Ирина Климец

Легкая атлетика. Женщины, метание молота (квалификация): 4:44. Плавание. Мужчины. 1500 метров вольным стилем (финал): Михаил Романчук, Сергей Фролов

Плавание. Мужчины. 1500 метров вольным стилем (финал): 5:00. Греко-римская борьба. До 60 кг. Ленур Темиров. Финальный блок – в 12:15

Греко-римская борьба. До 60 кг. Финальный блок – в 12:15 5:00. Вольная борьба. Женщины. До 76 кг. Алла Белинская. Финальный блок – в 12:15

Вольная борьба. Женщины. До 76 кг. Финальный блок – в 12:15 6:18. Бокс. Мужчины. До 75 кг. 1/4 финала: Александр Хижняк vs Эури Седено Мартинес (Доминикана)

Бокс. Мужчины. До 75 кг. 1/4 финала: vs Эури Седено Мартинес (Доминикана) 13:50. Тяжелая атлетика. Женщины. До 76 кг. Ирина Деха

Александр Хижняк. Фото – AIBA

Напомним, ранее на Олимпиаде в Токио Украина добыла пять бронзовых медалей – их нашей стране принесли дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, дуэт стрелков из пневматического пистолета Елена Костевич/Олег Омельчук, пловец Михаил Романчук и теннисистка Элина Свитолина.