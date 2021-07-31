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Олімпіада 2020 в Токіо

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Розклад українців на Олімпіаді 1 серпня: Вболіваємо за Романчука, його дружину, Хижняка і Деху

Олег Люлька Олег Люлька
31 липня, 19:59
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У неділю на Іграх у Токіо визначаються нові чемпіони та призери літніх Ігор – цього дня в столиці Японії виступає 11 представників України. Тримаємо кулаки і чекаємо нагород!
Михайло Романчук та його дружина Марина
Михайло Романчук та його дружина Марина / Фото: НОК України

Особливі надії України цього дня пов'язані з плавцем Михайлом Романчуком, який після "бронзи" на 800-метрівці посперечається за "золото" на дистанції 1500 метрів.

Одночасно з Михайлом Романчуком виступає і його дружина – стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук – правда, поки що лише в кваліфікації.

Український плавець Михайло Романчук
Український плавець Михайло Романчук / Фото: Reuters

Також у неділю є шанс на медаль у нашої штангістки Ірини Дехи – чинна чемпіонка Європи побореться за нагороди в категорії до 76 кг.

В тренді

Ірина Деха
Ірина Деха / Фото: НОК України

УКРАЇНЦІ НА ОЛІМПІАДІ 1 СЕРПНЯ

  • 2:30. Кульова стрільба. Чоловіки, скорострільний пістолет 25 метрів (кваліфікація): Павло Коростильов
  • 3:30. Легка атлетика. Жінки, метання молота (кваліфікація): Ірина Новожилова
  • 3:40. Легка атлетика. Жінки, 3000 метрів з перешкодами (кваліфікація): Наталя Стребкова
  • 3:50. Легка атлетика. Жінки, стрибки в довжину (кваліфікація): Марина Бех-Романчук
  • 4:40. Легка атлетика. Жінки, метання молота (кваліфікація): Ірина Климець
  • 4:44. Плавання. Чоловіки. 1500 метрів вільним стилем (фінал): Михайло Романчук, Сергій Фролов
  • 5:00. Греко-римська боротьба. До 60 кг. Ленур Теміров. Фінальний блок – о 12:15
  • 5:00. Вільна боротьба. Жінки. До 76 кг. Алла Белінська. Фінальний блок – о 12:15
  • 6:18. Бокс. Чоловіки. До 75 кг. 1/4 фіналу: Олександр Хижняк vs Еурі Седено Мартінес (Домінікана)
  • 13:50. Важка атлетика. Жінки. До 76 кг. Ірина Деха

Олександр Хижняк. Фото – AIBA
Олександр Хижняк. Фото – AIBA

Нагадаємо, раніше на Олімпіаді в Токіо Україна здобула п'ять бронзових медалей – їх нашій країні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, дует стрільців з пневматичного пістолета Олена Костевич / Олег Омельчук, плавець Михайло Романчук та тенісистка Еліна Світоліна.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
21
13
12
46
2
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
8
30
3
flag США СШАUS
16
17
13
46
4
flag ОКР ОКРROC
11
15
11
37
5
flag Австралія АвстраліяAU
10
3
14
27
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
8
9
11
28
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
7
16
8
flag Франція ФранціяFR
4
9
6
19
9
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
5
16
10
flag Нова Зеландія Нова ЗеландіяNZ
4
3
3
10
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