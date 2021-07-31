П'ята "бронза" України! Як нагороджували Еліну Світоліну

Своїй бронзовій нагороді Ігор-2020 Еліна Світоліна раділа, наче золотій. Ще б пак! Щоб її здобути, перша ракетка України витягнула мертвий, здавалося б, матч з казахстанкою Оленою Рибакіною, під час якого програвала 1:6, 1:3.

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"Важкий тиждень. Кожен матч на нервах. Доводилося викладатися на всі сто в кожній грі. Я показала свій не найкращий теніс, але я боролася, не здавалася. Для мене ця медаль дуже важлива і я знаю, як вона була потрібна Україні. Це була та мотивація, яка допомагала мені не здаватися і боротися до кінця", – заявила після здобуття "бронзи" Еліна Світоліна