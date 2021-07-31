Еліна замотувалась в рушник і лежала на корті: все емоції Світоліної в матчі за "бронзу"

Перша ракетка України Еліна Світоліна провела божевільний матч за третє місце з Оленою Рибакіною з Казахстану на Олімпійських іграх-2020, де була близька до провалу

Еліна Світоліна під час битви за бронзову медаль / Фото: Reuters

Шостий номер світового рейтингу Світоліна буквально вигризла "бронзу" в Токіо, програвши 1:6 перший сет і потім 0:3 поступаючись в третьому. Але проявила характер і обіграла Рибакіну – 1:6, 7:6, 6:4, вирвавши для України першу медаль Олімпіад в тенісі.

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Всю гаму емоцій, пережиту Еліною в цьому матчі, можна було прочитати у неї на обличчі. Світоліна була за крок від провалу і боролася з собою і втомою.

Однак перетерпіла і переламала бронзову битву в Токіо.

А після поєдинку українка вже не могла стримати сліз.

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На Олімпіаді Еліна обіграла Лауру Зігемунд з Німеччини, Айлу Томлянович з Австралії, Марію Саккарі з Греції, італійку Камілу Джорджі, а в півфіналі поступилася чешці Маркеті Вондроушовій.

Раніше Джокович ледь не порвав сітку на Олімпіаді і сенсаційно програв "бронзу" іспанському тенісистові Пабло Карреньо-Буста.

Пабло Карреньо-Буста переграв Новака Джоковича / Фото: Reuters

Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.

Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.

А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.