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Еліна замотувалась в рушник і лежала на корті: все емоції Світоліної в матчі за "бронзу"

Олена Павлова Олена Павлова
31 липня, 16:16
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Перша ракетка України Еліна Світоліна провела божевільний матч за третє місце з Оленою Рибакіною з Казахстану на Олімпійських іграх-2020, де була близька до провалу
Еліна Світоліна під час битви за бронзову медаль
Еліна Світоліна під час битви за бронзову медаль / Фото: Reuters

Шостий номер світового рейтингу Світоліна буквально вигризла "бронзу" в Токіо, програвши 1:6 перший сет і потім 0:3 поступаючись в третьому. Але проявила характер і обіграла Рибакіну – 1:6, 7:6, 6:4, вирвавши для України першу медаль Олімпіад в тенісі.

Читайте також: Все болить і ноги не тримають: Світоліна зізналася, як виграла божевільну "бронзу" Токіо

Всю гаму емоцій, пережиту Еліною в цьому матчі, можна було прочитати у неї на обличчі. Світоліна була за крок від провалу і боролася з собою і втомою.

Однак перетерпіла і переламала бронзову битву в Токіо.

А після поєдинку українка вже не могла стримати сліз.

В тренді

На Олімпіаді Еліна обіграла Лауру Зігемунд з Німеччини, Айлу Томлянович з Австралії, Марію Саккарі з Греції, італійку Камілу Джорджі, а в півфіналі поступилася чешці Маркеті Вондроушовій.

Раніше Джокович ледь не порвав сітку на Олімпіаді і сенсаційно програв "бронзу" іспанському тенісистові Пабло Карреньо-Буста.

Пабло Карреньо-Буста переграв Новака Джоковича
Пабло Карреньо-Буста переграв Новака Джоковича / Фото: Reuters

Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.

Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.

А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
21
13
12
46
2
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
8
30
3
flag США СШАUS
16
17
13
46
4
flag ОКР ОКРROC
11
15
11
37
5
flag Австралія АвстраліяAU
10
3
14
27
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
8
9
11
28
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
7
16
8
flag Франція ФранціяFR
4
9
6
19
9
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
5
16
10
flag Нова Зеландія Нова ЗеландіяNZ
4
3
3
10
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