Світоліна вигризла бронзову медаль Олімпіади в неймовірному матчі проти казашки

Українська тенісистка Еліна Світоліна завоювала бронзову медаль на Олімпійських іграх в Токіо. У матчі за третє 3-е місце українка здобула вольову перемогу над Оленою Рибакіною

Еліна Світоліна виграла бронзу на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Тенісистка з Казахстану досить легко виграла перший сет з рахунком 6:1.

Еліна Світоліна на Олімпіаді / Фото: Reuters

У другому сеті все знову йшло до легкої перемоги Рибакіної, але Світоліна все ж зібралася і при рахунку 1:3 переламала хід поєдинку.

Еліна Світоліна на Олімпіаді / Фото: Reuters

Еліна змогла зрівняти рахунок і вийти вперед 5:4, але Рибакіна не здалася і перевела сет на тай-брейк. Проте, в укороченій партії Світоліна все ж вирвала перемогу і перевела гру в третій сет.

Еліна Світоліна на Олімпіаді / Фото: Reuters

Третій сет йшов за схожим сценарієм – Рибакіна відірвалася в рахунку, але потім Еліна неймовірним чином відігралася – 4:4.

Після цього Рибакіна занервувала, а Світоліна навпаки знайшла додаткову впевненість і довела поєдинок до перемоги! Світоліна завоювала першу олімпійську медаль для України в тенісі!

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Эліна Світоліна взяла бронзу на Олімпіады-2020 / Фото: Reuters

Раніше на Олімпіаді Еліна обіграла Лауру Зігемунд з Німеччини, Айлу Томлянович з Австралії, Марію Саккарі з Греції, італійку Камілу Джорджі, а в півфіналі поступилася чешці Маркеті Вондрусовій.

Еліна Світоліна і Маркета Вондроушова / Фото: Reuters

Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.

Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.

А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.