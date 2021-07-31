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Олімпіада 2020 в Токіо

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Світоліна вигризла бронзову медаль Олімпіади в неймовірному матчі проти казашки

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
31 липня, 14:40
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Українська тенісистка Еліна Світоліна завоювала бронзову медаль на Олімпійських іграх в Токіо. У матчі за третє 3-е місце українка здобула вольову перемогу над Оленою Рибакіною
Еліна Світоліна виграла бронзу на Олімпіаді-2020
Еліна Світоліна виграла бронзу на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Тенісистка з Казахстану досить легко виграла перший сет з рахунком 6:1.

Еліна Світоліна на Олімпіаді
Еліна Світоліна на Олімпіаді / Фото: Reuters

У другому сеті все знову йшло до легкої перемоги Рибакіної, але Світоліна все ж зібралася і при рахунку 1:3 переламала хід поєдинку.

Еліна Світоліна на Олімпіаді
Еліна Світоліна на Олімпіаді / Фото: Reuters

Еліна змогла зрівняти рахунок і вийти вперед 5:4, але Рибакіна не здалася і перевела сет на тай-брейк. Проте, в укороченій партії Світоліна все ж вирвала перемогу і перевела гру в третій сет.

Еліна Світоліна на Олімпіаді
Еліна Світоліна на Олімпіаді / Фото: Reuters

Третій сет йшов за схожим сценарієм – Рибакіна відірвалася в рахунку, але потім Еліна неймовірним чином відігралася – 4:4.

Після цього Рибакіна занервувала, а Світоліна навпаки знайшла додаткову впевненість і довела поєдинок до перемоги! Світоліна завоювала першу олімпійську медаль для України в тенісі!

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Эліна Світоліна взяла бронзу на Олімпіады-2020
Эліна Світоліна взяла бронзу на Олімпіады-2020 / Фото: Reuters

Раніше на Олімпіаді Еліна обіграла Лауру Зігемунд з Німеччини, Айлу Томлянович з Австралії, Марію Саккарі з Греції, італійку Камілу Джорджі, а в півфіналі поступилася чешці Маркеті Вондрусовій.

Еліна Світоліна і Маркета Вондроушова
Еліна Світоліна і Маркета Вондроушова / Фото: Reuters

Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.

Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.

А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
21
12
12
45
2
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
8
30
3
flag США СШАUS
16
17
12
45
4
flag ОКР ОКРROC
11
15
11
37
5
flag Австралія АвстраліяAU
10
3
14
27
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
8
9
11
28
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
7
16
8
flag Франція ФранціяFR
4
9
6
19
9
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
5
16
10
flag Нова Зеландія Нова ЗеландіяNZ
4
3
3
10
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