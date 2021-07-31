Світоліна вигризла бронзову медаль Олімпіади в неймовірному матчі проти казашки

Тенісистка з Казахстану досить легко виграла перший сет з рахунком 6:1.
У другому сеті все знову йшло до легкої перемоги Рибакіної, але Світоліна все ж зібралася і при рахунку 1:3 переламала хід поєдинку.
Еліна змогла зрівняти рахунок і вийти вперед 5:4, але Рибакіна не здалася і перевела сет на тай-брейк. Проте, в укороченій партії Світоліна все ж вирвала перемогу і перевела гру в третій сет.
Третій сет йшов за схожим сценарієм – Рибакіна відірвалася в рахунку, але потім Еліна неймовірним чином відігралася – 4:4.
Після цього Рибакіна занервувала, а Світоліна навпаки знайшла додаткову впевненість і довела поєдинок до перемоги! Світоліна завоювала першу олімпійську медаль для України в тенісі!
Раніше на Олімпіаді Еліна обіграла Лауру Зігемунд з Німеччини, Айлу Томлянович з Австралії, Марію Саккарі з Греції, італійку Камілу Джорджі, а в півфіналі поступилася чешці Маркеті Вондрусовій.
Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.
Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.
А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.