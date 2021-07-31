"Думки про поразку були": що говорила Світоліна після битви в "Колізеї"

Українська тенісистка завоювала бронзову медаль Олімпійських ігор в Токіо і розповіла про мотивацію, бойовий настрій і думках про поразку

Еліна Світоліна на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

М'ячик жовтого кольору

У Країні сонця, що сходить.

Бронза

"Колізей Аріаке". Навіть в самій назві тенісної арени закладено заклик до битви. Тут сьогодні була одна з найбільш епічних битв в історії українського тенісу. Еліна Світоліна в поєдинку за олімпійську "бронзу" обіграла Олену Рибакіну з Казахстану.

Сумно лише, що за цим дійством спостерігало пару десятків людей, хоча на трибунах могли б розміститися 10 тисяч уболівальників. Карантин на Іграх скасовувати не збираються.

Більш того, зараз журналісти зі спортсменами спілкуються через пластикове огородження. Воно в залі для прес-конференцій захищає атлетів від преси.

Еліна була втомленою, але щасливою. "Важкий тиждень. Кожен матч на нервах. Доводилося викладатися на всі сто в кожній грі. Я показала свій не найкращий теніс, але я боролася, не здавалася. Для мене ця медаль дуже важлива і я знаю, як вона була потрібна Україні. Це була та мотивація, яка допомагала мені не здаватися і боротися до кінця".

Перед поїздкою в Токіо Еліна говорила, що її завдання – медаль.

"Але я нічого не обіцяла. Я говорила, що сподіваюся виграти медаль. І я зробила для цього все можливе. Пишаюся своїм виступом на Олімпіаді".

Хоча і про поразку Світоліна думала по ходу матчу. А як тут не думати, коли 1:6 після першого сету і 1:4 у третьому.

"Не буду нікого обманювати. Думки про поразку були. А як інакше, коли ти програєш з великим відривом. Приходить думка, але ти повинна її відганяти. Пересилювати себе і постійно думати про наступні дії. Я була в бойовому настрої і мені вдалося повернутися в гру".

Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.

Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.

І загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.