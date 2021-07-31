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Олімпіада 2020 в Токіо

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"Думки про поразку були": що говорила Світоліна після битви в "Колізеї"

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
31 липня, 18:17
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Українська тенісистка завоювала бронзову медаль Олімпійських ігор в Токіо і розповіла про мотивацію, бойовий настрій і думках про поразку
Еліна Світоліна на Олімпіаді-2020
Еліна Світоліна на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

М'ячик жовтого кольору
У Країні сонця, що сходить.
Бронза

"Колізей Аріаке". Навіть в самій назві тенісної арени закладено заклик до битви. Тут сьогодні була одна з найбільш епічних битв в історії українського тенісу. Еліна Світоліна в поєдинку за олімпійську "бронзу" обіграла Олену Рибакіну з Казахстану.

Сумно лише, що за цим дійством спостерігало пару десятків людей, хоча на трибунах могли б розміститися 10 тисяч уболівальників. Карантин на Іграх скасовувати не збираються.

Більш того, зараз журналісти зі спортсменами спілкуються через пластикове огородження. Воно в залі для прес-конференцій захищає атлетів від преси.

Еліна була втомленою, але щасливою. "Важкий тиждень. Кожен матч на нервах. Доводилося викладатися на всі сто в кожній грі. Я показала свій не найкращий теніс, але я боролася, не здавалася. Для мене ця медаль дуже важлива і я знаю, як вона була потрібна Україні. Це була та мотивація, яка допомагала мені не здаватися і боротися до кінця".

Перед поїздкою в Токіо Еліна говорила, що її завдання – медаль.

"Але я нічого не обіцяла. Я говорила, що сподіваюся виграти медаль. І я зробила для цього все можливе. Пишаюся своїм виступом на Олімпіаді".

Хоча і про поразку Світоліна думала по ходу матчу. А як тут не думати, коли 1:6 після першого сету і 1:4 у третьому.

"Не буду нікого обманювати. Думки про поразку були. А як інакше, коли ти програєш з великим відривом. Приходить думка, але ти повинна її відганяти. Пересилювати себе і постійно думати про наступні дії. Я була в бойовому настрої і мені вдалося повернутися в гру".

Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.

Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.

І загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
21
13
12
46
2
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
8
30
3
flag США СШАUS
16
17
13
46
4
flag ОКР ОКРROC
11
15
11
37
5
flag Австралія АвстраліяAU
10
3
14
27
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
8
9
11
28
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
7
16
8
flag Франція ФранціяFR
4
9
6
19
9
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
5
16
10
flag Нова Зеландія Нова ЗеландіяNZ
4
3
3
10
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