Перша за час незалежності! Зеленський привітав Світоліну з особливим статусом

"Наша чудова перша ракетка України Еліна Світоліна здобула "бронзу" з тенісу на Олімпіаді в Токіо. Це перша олімпійська медаль країни в тенісі з початку незалежності! Спасибі, Еліно Світоліна, за перемогу! Вболіваємо за наших", – написав Зеленський у себе в Twitter
Відзначимо, що Світоліна вигризла бронзову медаль Олімпіади в неймовірному матчі. Українка програла перший сет 1:6 і програвала в другому 1:3, але все-таки переламала хід поєдинку і довела його до перемоги.
Тепер у України – п'ять бронзових нагород в Токіо.
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Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.
Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де виокремлені всі медальні старти.
А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.