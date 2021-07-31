Розклад Олімпіади-2020 на 1 серпня
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У неділю, 1 серпня, на Олімпіаді-2020 розіграють медалі в 11 видах спорту. Розклад всіх змагань дня і час їх початку по Києву
Олімпійські Ігри в Токіо / Фото: Reuters
У понеділок, 1 серпня, на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо будуть розіграні золоті медалі відразу в 11 різних дисциплінах. Розклад 10-го дня Олімпіади-2020:
В тренді
БАДМІНТОН
|час
|дисципліна
|7:00
|чоловіки, одиночний розряд, 1/2 фіналу, #1
|7:00
|чоловіки, одиночний розряд, 1/2 фіналу, #2
|14:30
|жінки, одиночний розряд, матч за 3-е місце
|14:30
|жінки, одиночний розряд, фінал
БАСКЕТБОЛ
|час
|дисципліна
|4:00
|жінки CAN – ESP, група A
|7:40
|чоловіки ARG – JPN, група C
|15:00
|чоловіки ESP – SLO, група C
|15:00
|жінки KOR – SRB, група A
БЕЙСБОЛ
|час
|дисципліна
|6:00
|чоловіки, раунд-I
|13:00
|чоловіки, раунд-I
БОКС
|час
|дисципліна
|5:00
|жінки, найлегша вага, 51 кг, 1/4 фіналу
|5:00
|чоловіки, напівлегка вага, 57 кг, 1/4 фіналу
|5:00
|чоловіки, 2 напівсередня, 69 кг, 1/2 фіналу #1
|5:00
|чоловіки, 2 середня, 75 кг, 1/4 фіналу
|5:00
|чоловіки, напівважка, 81 кг, 1/2 фіналу #1
|5:00
|чоловіки, суперважка вага, +91 кг, 1/4 фіналу
|11:00
|жінки, найлегша вага, 51 кг, 1/4 фіналу
|11:00
|чоловіки, напівлегка вага, 57 кг, 1/4 фіналу
|11:00
|чоловіки, 2 напівсередня, 69 кг, 1/2 фіналу #2
|11:00
|чоловіки, 2 середня, 75 кг, 1/4 фіналу
|11:00
|чоловіки, напівважка, 81 кг, 1/2 фіналу #2
|11:00
|чоловіки, суперважка вага, +91 кг, 1/4 фіналу
БОРОТЬБА ВІЛЬНА
|час
|дисципліна
|5:20
|жінки, важка вага, 76 кг, 1/8 фіналу
|6:20
|жінки, важка вага, 76 кг, 1/4 фіналу
|12:55
|жінки, важка вага, 76 кг, 1/2 фіналу
БОРОТЬБА ГРЕКО-РИМСЬКА
|час
|дисципліна
|5:00
|чоловіки, легка вага, 60 кг, 1/8 фіналу
|5:40
|чоловіки, суперважка вага, 130 кг, 1/8 фіналу
|6:00
|чоловіки, легка вага, 60 кг, 1/4 фіналу
|6:40
|чоловіки, суперважка вага, 130 кг, 1/4 фіналу
|12:15
|чоловіки, легка вага, 60 кг, 1/2 фіналу
|12:35
|чоловіки, суперважка вага, 130 кг, 1/2 фіналу
ВЕЛОСПОРТ
|час
|дисципліна
|4:10
|чоловіки, BMX, фрістайл, фінал
|4:10
|жінки, BMX, фрістайл, фінал
ВОДНЕ ПОЛО
|час
|дисципліна
|8:00
|жінки HUN – CHN, група B
|9:30
|жінки NED – CAN, група A
|12:20
|жінки RUS – JPN, група B
|13:50
|жінки AUS – RSA, група A
ВОЛЕЙБОЛ
|час
|дисципліна
|3:00
|чоловіки POL – CAN, група А
|5:05
|чоловіки BRA – FRA, група В
|8:20
|чоловіки RUS – TUN, група В
|10:25
|чоловіки ITA – VEN, група А
|13:40
|чоловіки JPN – IRI, група А
|15:45
|чоловіки USA – ARG, група В
ВОЛЕЙБОЛ Пляжний
|час
|дисципліна
|3:00
|жінки, 1/8 фіналу #1
|3:00
|жінки, 1/8 фіналу #2
|7:00
|жінки, 1/8 фіналу #3
|7:00
|жінки, 1/8 фіналу #4
|11:00
|чоловіки, 1/8 фіналу #1
|11:00
|чоловіки, 1/8 фіналу #2
|15:00
|чоловіки, 1/8 фіналу #3
|15:00
|чоловіки, 1/8 фіналу #4
ГАНДБОЛ
|час
|дисципліна
|3:00
|чоловіки POR – JPN, група B
|5:00
|чоловіки EGY – BRN, група B
|8:15
|чоловіки ESP – ARG, група A
|10:15
|чоловіки NOR – FRA, група A
|13:30
|чоловіки GER – BRA, група A
|15:30
|чоловіки DEN – SWE, група B
ГІМНАСТИКА СПОРТИВНА
|час
|дисципліна
|11:00
|чоловіки, вільні вправи, фінал
|11:45
|жінки, опорний стрибок, фінал
|12:30
|чоловіки, вправи на коні, фінал
|13:15
|жінки, вправи на брусах, фінал
ГОЛЬФ
|час
|дисципліна
|1:30
|чоловіки, індивідуальна першість, фінал
КІННИЙ СПОРТ
|час
|дисципліна
|1:45
|триборство, індивідуальна першість, крос
|1:45
|триборство, командна першість, крос
ЛЕГКА АТЛЕТИКА
|час
|дисципліна
|3:10
|жінки, метання молота, кваліфікація A
|3:40
|жінки, 3000 м стіплчейз, раунд I
|3:50
|жінки, стрибки в довжину, кваліфікація A + B
|4:35
|жінки, штовхання ядра, фінал
|4:40
|жінки, метання молота, кваліфікація B
|4:45
|чоловіки, 400 м, раунд I
|13:10
|чоловіки, стрибки в висоту, фінал
|13:15
|чоловіки, 100 м, півфінали
|13:45
|жінки, 100 м з бар'єрами, півфінали
|14:20
|жінки, потрійний стрибок, фінал
|14:25
|чоловіки, 800 м, півфінали
|15:05
|чоловіки, 400 м з бар'єрами, півфінали
|15:50
|чоловіки, 100 м, фінал
ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ
|час
|дисципліна
|6:00
|чоловіки, клас фін, гонка-9-10
|6:00
|чоловіки, клас 470, гонка-7-8
|6:00
|жінки, клас 470, гонка-7-8
|6:00
|клас накрити 17, відкритий, гонка-10-11-12
|9:30
|жінки, клас Лазер Радіал, фінал
|10:00
|чоловіки, клас Лазер, фінал
ПЛАВАННЯ
|час
|дисципліна
|4:30
|чоловіки, вільний стиль, 50 м. фінал
|4:40
|жінки, вільний стиль, 50 м, фінал
|4:45
|чоловіки, вільний стиль, 1500 м, фінал
|5:30
|жінки, комплексне плавання, естафета 4х100 м, фінал
|5:40
|чоловіки, комплексне плавання, естафета 4х100 м, фінал
СТРИБКИ У ВОДУ
|час
|дисципліна
|9:00
|жінки, трамплін 3 м, фінал
СТРІЛЬБА
|час
|дисципліна
|2:30
|чоловіки, пістолет скорострільний, 25 м, кваліфікація, впр-1
ТЕНІС
|час
|дисципліна
|6:00
|чоловіки, одиночний розряд, фінал
|6:00
|жінки, парний розряд, фінал
|6:00
|змішані пари, фінал
ТЕНІС НАСТІЛЬНИЙ
|час
|дисципліна
|4:00
|чоловіки, командна першість, 1/8 фіналу
|4:00
|жінки, командна першість, 1/8 фіналу
|8:30
|чоловіки, командна першість, 1/8 фіналу
|8:30
|жінки, командна першість, 1/8 фіналу
|13:30
|чоловіки, командна першість, 1/8 фіналу
|13:30
|жінки, командна першість, 1/8 фіналу
ВАЖКА АТЛЕТИКА
|час
|дисципліна
|7:50
|жінки, 76 кг, група В
|13:50
|жінки, 76 кг, фінал, група А
ФЕХТУВАННЯ
|час
|дисципліна
|3:00
|чоловіки, рапіра, команди, 1/8 фіналу
|4:10
|чоловіки, рапіра, команди, 1/4 фіналу
|5:20
|чоловіки, рапіра, команди, класифікація 5-8
|6:30
|чоловіки, рапіра, команди, 1/2 фіналу
|7:40
|чоловіки, рапіра, команди, за 5-6 місця
|8:50
|чоловіки, рапіра, команди, за 7-8 місця
|12:30
|чоловіки, рапіра, команди, матч за 3-е місце
|13:45
|чоловіки, рапіра, команди, фінал
ХОКЕЙ НА ТРАВІ
|час
|дисципліна
|3:30
|чоловіки, 1/4 фіналу, #1
|6:00
|чоловіки, 1/4 фіналу, #2
|12:30
|чоловіки, 1/4 фіналу, #3
|13:00
|чоловіки, 1/4 фіналу, #4