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Олімпіада 2020 в Токіо

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Розклад Олімпіади-2020 на 1 серпня

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
31 липня, 22:45
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У неділю, 1 серпня, на Олімпіаді-2020 розіграють медалі в 11 видах спорту. Розклад всіх змагань дня і час їх початку по Києву
Олімпійські Ігри в Токіо
Олімпійські Ігри в Токіо / Фото: Reuters

У понеділок, 1 серпня, на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо будуть розіграні золоті медалі відразу в 11 різних дисциплінах. Розклад 10-го дня Олімпіади-2020:

В тренді

БАДМІНТОН

часдисципліна
7:00чоловіки, одиночний розряд, 1/2 фіналу, #1
7:00чоловіки, одиночний розряд, 1/2 фіналу, #2
14:30жінки, одиночний розряд, матч за 3-е місце
14:30жінки, одиночний розряд, фінал

БАСКЕТБОЛ

часдисципліна
4:00жінки CAN – ESP, група A
7:40чоловіки ARG – JPN, група C
15:00чоловіки ESP – SLO, група C
15:00жінки KOR – SRB, група A

БЕЙСБОЛ

часдисципліна
6:00чоловіки, раунд-I
13:00чоловіки, раунд-I

БОКС

часдисципліна
5:00жінки, найлегша вага, 51 кг, 1/4 фіналу
5:00чоловіки, напівлегка вага, 57 кг, 1/4 фіналу
5:00чоловіки, 2 напівсередня, 69 кг, 1/2 фіналу #1
5:00чоловіки, 2 середня, 75 кг, 1/4 фіналу
5:00чоловіки, напівважка, 81 кг, 1/2 фіналу #1
5:00чоловіки, суперважка вага, +91 кг, 1/4 фіналу
11:00жінки, найлегша вага, 51 кг, 1/4 фіналу
11:00чоловіки, напівлегка вага, 57 кг, 1/4 фіналу
11:00чоловіки, 2 напівсередня, 69 кг, 1/2 фіналу #2
11:00чоловіки, 2 середня, 75 кг, 1/4 фіналу
11:00чоловіки, напівважка, 81 кг, 1/2 фіналу #2
11:00чоловіки, суперважка вага, +91 кг, 1/4 фіналу

БОРОТЬБА ВІЛЬНА

часдисципліна
5:20жінки, важка вага, 76 кг, 1/8 фіналу
6:20жінки, важка вага, 76 кг, 1/4 фіналу
12:55жінки, важка вага, 76 кг, 1/2 фіналу

БОРОТЬБА ГРЕКО-РИМСЬКА

часдисципліна
5:00чоловіки, легка вага, 60 кг, 1/8 фіналу
5:40чоловіки, суперважка вага, 130 кг, 1/8 фіналу
6:00чоловіки, легка вага, 60 кг, 1/4 фіналу
6:40чоловіки, суперважка вага, 130 кг, 1/4 фіналу
12:15чоловіки, легка вага, 60 кг, 1/2 фіналу
12:35чоловіки, суперважка вага, 130 кг, 1/2 фіналу

ВЕЛОСПОРТ

часдисципліна
4:10чоловіки, BMX, фрістайл, фінал
4:10жінки, BMX, фрістайл, фінал

ВОДНЕ ПОЛО

часдисципліна
8:00жінки HUN – CHN, група B
9:30жінки NED – CAN, група A
12:20жінки RUS – JPN, група B
13:50жінки AUS – RSA, група A

ВОЛЕЙБОЛ

часдисципліна
3:00чоловіки POL – CAN, група А
5:05чоловіки BRA – FRA, група В
8:20чоловіки RUS – TUN, група В
10:25чоловіки ITA – VEN, група А
13:40чоловіки JPN – IRI, група А
15:45чоловіки USA – ARG, група В

ВОЛЕЙБОЛ Пляжний

часдисципліна
3:00жінки, 1/8 фіналу #1
3:00жінки, 1/8 фіналу #2
7:00жінки, 1/8 фіналу #3
7:00жінки, 1/8 фіналу #4
11:00чоловіки, 1/8 фіналу #1
11:00чоловіки, 1/8 фіналу #2
15:00чоловіки, 1/8 фіналу #3
15:00чоловіки, 1/8 фіналу #4

ГАНДБОЛ

часдисципліна
3:00чоловіки POR – JPN, група B
5:00чоловіки EGY – BRN, група B
8:15чоловіки ESP – ARG, група A
10:15чоловіки NOR – FRA, група A
13:30чоловіки GER – BRA, група A
15:30чоловіки DEN – SWE, група B

ГІМНАСТИКА СПОРТИВНА

часдисципліна
11:00чоловіки, вільні вправи, фінал
11:45жінки, опорний стрибок, фінал
12:30чоловіки, вправи на коні, фінал
13:15жінки, вправи на брусах, фінал

ГОЛЬФ

часдисципліна
1:30чоловіки, індивідуальна першість, фінал

КІННИЙ СПОРТ

часдисципліна
1:45триборство, індивідуальна першість, крос
1:45триборство, командна першість, крос

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

часдисципліна
3:10жінки, метання молота, кваліфікація A
3:40жінки, 3000 м стіплчейз, раунд I
3:50жінки, стрибки в довжину, кваліфікація A + B
4:35жінки, штовхання ядра, фінал
4:40жінки, метання молота, кваліфікація B
4:45чоловіки, 400 м, раунд I
13:10чоловіки, стрибки в висоту, фінал
13:15чоловіки, 100 м, півфінали
13:45жінки, 100 м з бар'єрами, півфінали
14:20жінки, потрійний стрибок, фінал
14:25чоловіки, 800 м, півфінали
15:05чоловіки, 400 м з бар'єрами, півфінали
15:50чоловіки, 100 м, фінал

ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ

часдисципліна
6:00чоловіки, клас фін, гонка-9-10
6:00чоловіки, клас 470, гонка-7-8
6:00жінки, клас 470, гонка-7-8
6:00клас накрити 17, відкритий, гонка-10-11-12
9:30жінки, клас Лазер Радіал, фінал
10:00чоловіки, клас Лазер, фінал

ПЛАВАННЯ

часдисципліна
4:30чоловіки, вільний стиль, 50 м. фінал
4:40жінки, вільний стиль, 50 м, фінал
4:45чоловіки, вільний стиль, 1500 м, фінал
5:30жінки, комплексне плавання, естафета 4х100 м, фінал
5:40чоловіки, комплексне плавання, естафета 4х100 м, фінал

СТРИБКИ У ВОДУ

часдисципліна
9:00жінки, трамплін 3 м, фінал

СТРІЛЬБА

часдисципліна
2:30чоловіки, пістолет скорострільний, 25 м, кваліфікація, впр-1

ТЕНІС

часдисципліна
6:00чоловіки, одиночний розряд, фінал
6:00жінки, парний розряд, фінал
6:00змішані пари, фінал

ТЕНІС НАСТІЛЬНИЙ

часдисципліна
4:00чоловіки, командна першість, 1/8 фіналу
4:00жінки, командна першість, 1/8 фіналу
8:30чоловіки, командна першість, 1/8 фіналу
8:30жінки, командна першість, 1/8 фіналу
13:30чоловіки, командна першість, 1/8 фіналу
13:30жінки, командна першість, 1/8 фіналу

ВАЖКА АТЛЕТИКА

часдисципліна
7:50жінки, 76 кг, група В
13:50жінки, 76 кг, фінал, група А

ФЕХТУВАННЯ

часдисципліна
3:00чоловіки, рапіра, команди, 1/8 фіналу
4:10чоловіки, рапіра, команди, 1/4 фіналу
5:20чоловіки, рапіра, команди, класифікація 5-8
6:30чоловіки, рапіра, команди, 1/2 фіналу
7:40чоловіки, рапіра, команди, за 5-6 місця
8:50чоловіки, рапіра, команди, за 7-8 місця
12:30чоловіки, рапіра, команди, матч за 3-е місце
13:45чоловіки, рапіра, команди, фінал

ХОКЕЙ НА ТРАВІ

часдисципліна
3:30чоловіки, 1/4 фіналу, #1
6:00чоловіки, 1/4 фіналу, #2
12:30чоловіки, 1/4 фіналу, #3
13:00чоловіки, 1/4 фіналу, #4

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
21
13
12
46
2
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
8
30
3
flag США СШАUS
16
17
13
46
4
flag ОКР ОКРROC
11
15
11
37
5
flag Австралія АвстраліяAU
10
3
14
27
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
8
9
11
28
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
7
16
8
flag Франція ФранціяFR
4
9
6
19
9
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
5
16
10
flag Нова Зеландія Нова ЗеландіяNZ
4
3
3
10
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дній
годин
хвилин
секунд
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Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
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$75 млн
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$60 млн
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$40,5 млн
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Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
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Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
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