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Олімпіада 2020 в Токіо

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Скандал з прапором Росії під час Олімпіади: американський журналіст відмовився його забрати

Олена Павлова Олена Павлова
31 липня, 14:21
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Обозревателя відомого видання з США дорікнув користувач соціальної мережі, нагадавши йому про дискваліфікацію збірної РФ з-за допінгових махінацій
Бен Ротенберг вирішив не морочитися і поставив Весніній і Карацеву прапор Росії
Бен Ротенберг вирішив не морочитися і поставив Весніній і Карацеву прапор Росії / Фото: Reuters

Відомий тенісний оглядач видання New York Times Бен Ротенберг відмовився прибирати російський прапор зі своєї публікації в Twitter , Коли давав результати тенісистів на Олімпіаді-2020 на Токіо.

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Ротенберг підводив підсумки ігрового дня, де згадав росіян. Пари Весніна / карацу і Павлюченкова / Рубльов вийшли у фінал Олімпіади в міскте, а Хачанов став фіналістом в одиночному розряді. Американець додавав спортсменам російський прапор.

Це обурило одного з користувачів:

"Навряд чи тут варто використовувати зображення російського прапора"


фото Reuters

"Я – не Міжнародний олімпійський комітет. Вони росіяни, змагаються разом, тому що росіяни. Це Росія", – відповів Ротенберг

раніше МОК закрив очі на порушення росіянами санкцій на Олімпіаді .

Нагадаємо, за махінації з допінгом Росію відсторонили від міжнародних змагань до 16 грудня 2022 року.

Під них потрапляють Олімпійські і Паралімпійські ігри в Токіо 2020 року, Олімпіада і Паралімпіада-2022 в Пекіні, а також чемпіонат світу з футболу в Катарі 2022 року. На цих турнірах Росія позбавлена прапора, гімну, назви країни і будь-якої національної символіки.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
21
12
12
45
2
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
8
30
3
flag США СШАUS
16
17
12
45
4
flag ОКР ОКРROC
10
15
11
36
5
flag Австралія АвстраліяAU
10
3
14
27
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
8
9
11
28
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
7
16
8
flag Франція ФранціяFR
4
8
6
18
9
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
5
16
10
flag Нова Зеландія Нова ЗеландіяNZ
4
3
3
10
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1
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$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
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1
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2
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