Скандал з прапором Росії під час Олімпіади: американський журналіст відмовився його забрати

Обозревателя відомого видання з США дорікнув користувач соціальної мережі, нагадавши йому про дискваліфікацію збірної РФ з-за допінгових махінацій

Бен Ротенберг вирішив не морочитися і поставив Весніній і Карацеву прапор Росії / Фото: Reuters

Відомий тенісний оглядач видання New York Times Бен Ротенберг відмовився прибирати російський прапор зі своєї публікації в Twitter , Коли давав результати тенісистів на Олімпіаді-2020 на Токіо.

Читайте також: Заборонена Росія на Олімпіаді: в Токіо порушили правила через веслярів з РФ

Ротенберг підводив підсумки ігрового дня, де згадав росіян. Пари Весніна / карацу і Павлюченкова / Рубльов вийшли у фінал Олімпіади в міскте, а Хачанов став фіналістом в одиночному розряді. Американець додавав спортсменам російський прапор.

Це обурило одного з користувачів:

"Навряд чи тут варто використовувати зображення російського прапора"



фото Reuters

"Я – не Міжнародний олімпійський комітет. Вони росіяни, змагаються разом, тому що росіяни. Це Росія", – відповів Ротенберг

раніше МОК закрив очі на порушення росіянами санкцій на Олімпіаді .

Нагадаємо, за махінації з допінгом Росію відсторонили від міжнародних змагань до 16 грудня 2022 року.

Під них потрапляють Олімпійські і Паралімпійські ігри в Токіо 2020 року, Олімпіада і Паралімпіада-2022 в Пекіні, а також чемпіонат світу з футболу в Катарі 2022 року. На цих турнірах Росія позбавлена прапора, гімну, назви країни і будь-якої національної символіки.