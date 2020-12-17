Без Олимпиад и ЧМ-2022: чем аукнется России новое наказание за махинации с допингом

Спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях, если докажут непричастность к использованию допинга

Сегодня Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил России четырехлетнее отстранение от международных соревнований до двух лет. Наказание будет действовать до 16 декабря 2022 года. Российские спортсмены не смогут выступать под российским флагом в международных соревнованиях.

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Под них попадают Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио 2020 года, Олимпиада и Паралимпиада-2022 в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в Катаре 2022 года. Отметим, что на УЕФА решение CAS и WADA не распространяется, поэтому Россия будет представлена на чемпионате Европы 2020 года. Добавим, что Олимпиада-2020 и Евро-2020 пройдут следующим летом из-за пандемии.

Отметим, что отдельные спортсмены могут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом, если докажут свою непричастность к использованию допинга. В 2018 году сборная России по хоккею выиграла Олимпиаду в Южной Корее, выступая без национального флага и гимна в качестве команды олимпийских спортсменов из России.

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Напомним, в 2019 году специалисты обнаружили несоответствие данных из Московской антидопинговой лаборатории и базой LIMS, которая имеется в распоряжении Всемирного антидопингового агентства. В итоге российскую лабораторию было лишено статуса соответствия, а госслужащим РФ и руководству Олимпийских комитетов было запрещено посещать международные спортивные мероприятия.

Все подробности в спецтеме Россия наказана за допинг

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