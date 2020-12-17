Українська
$ 27,74
33,8
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Без Олимпиад и ЧМ-2022: чем аукнется России новое наказание за махинации с допингом

17 декабря, 18:26

Александр Трикиша Александр Трикиша

Спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях, если докажут непричастность к использованию допинга

Сегодня Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил России четырехлетнее отстранение от международных соревнований до двух лет. Наказание будет действовать до 16 декабря 2022 года. Российские спортсмены не смогут выступать под российским флагом в международных соревнованиях.

Реклама

Под них попадают Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио 2020 года, Олимпиада и Паралимпиада-2022 в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в Катаре 2022 года. Отметим, что на УЕФА решение CAS и WADA не распространяется, поэтому Россия будет представлена на чемпионате Европы 2020 года. Добавим, что Олимпиада-2020 и Евро-2020 пройдут следующим летом из-за пандемии.

Отметим, что отдельные спортсмены могут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом, если докажут свою непричастность к использованию допинга. В 2018 году сборная России по хоккею выиграла Олимпиаду в Южной Корее, выступая без национального флага и гимна в качестве команды олимпийских спортсменов из России.

В тренде
Российские фанаты получили тюремные сроки за Евро-2016, а их жертва осталась инвалидом

Напомним, в 2019 году специалисты обнаружили несоответствие данных из Московской антидопинговой лаборатории и базой LIMS, которая имеется в распоряжении Всемирного антидопингового агентства. В итоге российскую лабораторию было лишено статуса соответствия, а госслужащим РФ и руководству Олимпийских комитетов было запрещено посещать международные спортивные мероприятия.

Все подробности в спецтеме Россия наказана за допинг

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

допинг олимпиада-2022 Олимпиада-2020 российские спортсмены ЧМ-2020

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Глубокие декольте Пейдж заставили полюбить гольф даже тех, кто не знает правил
Глубокие декольте Пейдж заставили полюбить гольф даже тех, кто не знает правилДругие
Дарья Белодед после разрыва с Денисом Поповым нашла себе нового дружка. Точнее, двух (фото)
Дарья Белодед после разрыва с Денисом Поповым нашла себе нового дружка. Точнее, двух (фото)Другие
Космическая красотка: зацените тело украинки, которая стала чемпионкой мира по фитнес-бикини
Космическая красотка: зацените тело украинки, которая стала чемпионкой мира по фитнес-бикиниДругие
Голая красота на руинах: словацкая велосипедистка разделась для
Голая красота на руинах: словацкая велосипедистка разделась для "райского" видеоДругие
Sports Talk Club: цифровизация спорта
Sports Talk Club: цифровизация спортаДругие
"С подружкой загораем": Дарья Белодед показала новое фото из отпускаДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять