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Украинке, которая выиграла с рекордом Софийский марафон, дали 4 года дисквалификации

14 декабря, 23:33

Елена Павлова Елена Павлова

Спортсменка теперь пропустит Олимпиаду в Токио, куда отобралась в 2019-м

Украинская бегунья Виктория Хапилина, которая специализируется на марафонах, получила четыре года дисквалификации за употребление допинга. В октябре 2020-го Виктория выиграла марафон в Софии, после чего в крови спортсменки обнаружили следы использования запрещенного вещества эритропоэтина (ЭПО). Об этом сообщил сайт независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit.

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Отметим, что на Софийском марафоне в Болгарии Хапилина прошла дистанцию с лучшим временем в истории соревнований – 2.27.57. А до личного рекорда не хватило 6 секунд. Но теперь украинка не сможет участвовать в любых турнирах в течение четырех лет. Срок дисквалификации начинается с 11 октября 2020 года.

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Виктория Хапилина/Фото mltpl.city

Виктория Хапилина/Фото mltpl.city

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Теперь бегунья пропустит и летние Олимпийские игры в Японии в 2021 году. Напомним, что в прошлом году Виктория стала победительницей 18-го Краковского марафона. Триумф в Польше с олимпийским нормативом позволил Хапилиной отобраться на ОИ-2020 в Токио.

Ранее в Лондоне на чемпионате мира-2017 Хапилина сошла с дистанции.

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