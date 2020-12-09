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Допинг-пробы "золотой" для Украины Олимпиады-2014 в Сочи проверяют повторно

9 декабря, 23:02

Елена Павлова Елена Павлова

Ранее перепроверке подвергались только российские спортсмены

Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что приступило к повторной проверке проб, взятых у спортсменов во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Ранее Россию лишили первого места в медальном зачете домашней Олимпиады.

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"После завершения программы повторного анализа допинг-проб Лондона-2012 по поручению Международного олимпийского комитета (МОК) ITA приступает к дальнейшему исследованию проб, собранных во время Олимпиады-2014 в Сочи", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте ITA.

Евгений Устюгов

Евгений Устюгов / Фото: Getty Images

Отмечается, что будут проверены допинг-пробы спортсменов всех стран и видов спорта. Ранее перепроверке подвергались пробы только российских спортсменов. В итоге у них отобрали 14 медалей, а результаты сборной России на Олимпийских играх в Сочи аннулировали. Хотя некоторым вернули награды после успешных апелляций.

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Напомним, что женская сборная Украины по биатлону в Сочи-2014 выиграла "золото" в эстафете, а Вита Семеренко стала третьей в спринте.

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проверка допинг Олимпиада-2014 Сочи-2014
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