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Допинг в российском спорте: объявили дату вынесения приговора

16 декабря, 16:32

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Спортивный арбитражный суд в Швейцарии опубликует решение в четверг

Приближается время окончательного решения по громкому делу употребления российскими спортсменами запрещенных веществ. Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, который является окончательной инстанцией в спорте, сообщил, что собирается подвести итог делу 17 декабря. Кстати, недавно легенды биатлона призвали РФ покаяться за махинации с допингом.

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В официальном заявлении на сайте CAS говорится, что решение в деле противостояния Антидопинговых агентств – российского и Всемирного – объявят в четверг. В 16:00 по среднеевропейскому времени (в 17:00 по киевскому) суд опубликует пресс-релиз с деталями своего вердикта.

Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило Россию в использовании допинга в государственных масштабах и потребовало отстранить от всех соревнований на четыре года. В том числе – и от Олимпийских игр. Россияне обжаловали это обвинение, к которому присоединился и Международный олимпийский комитет. Теперь завтра расставят все точки над "і" в будущем российского спорта на ближайшие годы.

Ранее экс-главу мировой легкой атлетики засудили за помощь России в сокрытии допинга.

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Все подробности в спецтеме Россия наказана за допинг

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Россия спорт решение допинг Спортивный арбитражный суд
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