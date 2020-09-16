Одного из самых влиятельных людей в мире спорта засудили за помощь России в сокрытии допинга

Ламин Диак получил четыре года тюрьмы и денежный штраф, а его сын осужден на пять лет

Бывший глава руководящего органа легкой атлетики Ламин Диак был приговорен к четырем годам, хотя ему грозило 10 лет тюремного заключения. Он был признан виновным по обвинению в коррупции, связанной с российским допинговым скандалом, о чем в среду объявил суд Парижа, сообщает CNN.

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87-летний Диак был признан виновным в вымогательстве 3,45 миллиона евро у спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга, чтобы скрыть обвинения и позволить им продолжать соревноваться, в том числе на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. Интересно, что в том, что положительные допинг-пробы россиян скрывали ради денег, Диак признался сам.

В среду он был приговорен к четырем годам тюремного заключения, два из которых условно, и оштрафован на 500 000 евро.

Сенегалец был одним из самых влиятельных людей в спорте и с 1999 по 2015 год возглавлял Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF), которая теперь переименована в World Athletics.

Неясно, проведет ли он какое-либо время в тюрьме, учитывая, что он находится под домашним арестом в Париже с 2015 года.

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Как сообщается, в ходе судебного разбирательства Диак отрицал все обвинения. Согласно Reuters, адвокаты Диака назвали приговор несправедливым и бесчеловечным и подтвердили, что будут обжаловать это решение.

Сын Диака, Папа Массата, также был приговорен к пяти годам тюремного заключения и штрафу в размере 1 миллиона евро за его участие в коррупционном скандале. Папа Массата бежал из Франции в Сенегал после того, как власти начали расследование. Он всегда отрицал какие-либо обвинения.

Обоим также было приказано выплатить World Athletics 5 миллионов евро в качестве возмещения ущерба.

На международных турнирах российские спортсмены могут выступать только в нейтральном статусе:

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