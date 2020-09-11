Звезду смешанных единоборств будят для сдачи анализов даже после завершения карьеры

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор пожаловался на неожиданный визит сотрудников Американского антидопингового агентства. Ранним утром они прибыли с проверкой на яхту звезды смешанных единоборств. Хотя в июне Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры.

"UFC, что происходит? USADA только что утром прибыло на мою яхту, чтобы провести тестирование? Я же закончил, парни! Но ладно, идем дальше. Я позволю им протестировать меня", — написал Конор в Twitter и прикрепил к тексту фото.

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Ирландец становился чемпионом UFC в легком и полулегком весе. Макгрегор провел в профессиональной карьере 26 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. В своем последнем бою в промоушене он одержал победу над американцем Дональдом Серроне техническим нокаутом. За время выступления в смешанных единоборствах ирландец дважды заявлял об уходе из спорта.

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Конор Макгрегор / Фото: Instagram

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