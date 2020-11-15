"Россия, извиняйся!" Легенды биатлона призвали РФ покаяться за махинации с допингом

По мнению знаменитых норвежцев братьев Бе, без покаяния россиянам не вернуть симпатии спортивного мира

Знаменитые норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бе призвали Россию принести официальные извинения за многочисленные случаи использования допинга в спорте. Последним стал скандал с лишением двух золотых медалей Олимпиад россиянина Евгения Устюгова, уличенного в употреблении эритропоэтина.

"Главное – это не наказание, так поступают всегда. Когда люди ошиблись, и это доказано, важно выложить карты на стол и извиниться. А затем уже нужно продолжать. Это требование, которые не только мы, но и другие выдвигаем к возвращению России. Мне кажется, именно таким способом можно вернуться к соревнованиям и вернуть симпатии всего спортивного мира. Россия – крупнейшая биатлонная нация, которой, к сожалению, уже нет", – заявили братья Тарьей и Йоханнес Бе, которых цитирует Dagbladet

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Йоханнес Тиннес Бе / Фото: Getty Images

На требование братьев Бе об извинениях уже прозвучала реакция из РФ.

"Тарьей, мы все должны извиниться? Кто? Где? Путин должен? Лавров? Занин? Трифанов? Или всем нашим врачам-пульмонологам извиниться? Производителям лекарств от астмы? Продавцам губной помады? Братишка, ты скажи конкретно..." – написал российский биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев в своем канале в Telegram, намекая, что под видом лекарств от астмы норвежские биатлонисты также употребляют запрещенные препараты

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Напомним, ранее российский спорт был наказан за подтасовки базы данных московской лаборатории. РФ на четыре года лишилась права принимать чемпионаты мира, а ее спортсмены не могут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под флагом своей страны.

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