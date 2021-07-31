Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Медали Хроники Видео Сборная Украины Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

Скандал с флагом России во время Олимпиады: американский журналист отказался его убрать

Елена Павлова Елена Павлова
31 июля, 14:21
Копировать ссылку
Обозревателя известного издания из США упрекнул пользователь социальной сети, напомнив ему про дисквалификацию сборной РФ из-за допинговых махинаций
Бен Ротенберг решил не заморачиваться и поставил Весниной и Карацеву флаг России
Бен Ротенберг решил не заморачиваться и поставил Весниной и Карацеву флаг России / Фото: Reuters

Известный теннисный обозреватель издания New York Times Бен Ротенберг отказался убирать российский флаг из своей публикации в Twitter, когда давал результаты теннисистов на Олимпиаде-2020 в Токио.

Читайте также: Запрещенная Россия на Олимпиаде: в Токио нарушили правила из-за гребцов из РФ

Ротенберг подводил итоги игрового дня, где упомянул россиян. Пары Веснина/Карацев и Павлюченкова/Рублев вышли в финал Олимпиады в мискте, а Хачанов стал финалистом в одиночном разряде. Американец добавлял спортсменам российский флаг.

Это возмутило одного из пользователей:

"Вряд ли тут стоит использовать изображение российского флага"


Фото Reuters

"Я – не Международный олимпийский комитет. Они россияне, соревнуются вместе, потому что россияне. Это Россия", – ответил Ротенберг

Ранее МОК закрыл глаза на нарушение россиянами санкций на Олимпиаде.

Напомним, за махинации с допингом Россию отстранили от международных соревнований до 16 декабря 2022 года.

Под них попадают Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио 2020 года, Олимпиада и Паралимпиада-2022 в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в Катаре 2022 года. На этих турнирах Россия лишена флага, гимна, названия страны и любой национальной символики.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
21
12
12
45
2
flag Япония ЯпонияJP
17
5
8
30
3
flag США СШАUS
16
17
12
45
4
flag ОКР ОКРROC
10
15
11
36
5
flag Австралия АвстралияAU
10
3
14
27
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
8
9
11
28
7
flag Республика Корея Республика КореяKR
5
4
7
16
8
flag Франция ФранцияFR
4
8
6
18
9
flag Нидерланды НидерландыNL
4
7
5
16
10
flag Новая Зеландия Новая ЗеландияNZ
4
3
3
10
Все медали
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Опрос
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять