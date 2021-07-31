Скандал с флагом России во время Олимпиады: американский журналист отказался его убрать

Известный теннисный обозреватель издания New York Times Бен Ротенберг отказался убирать российский флаг из своей публикации в Twitter, когда давал результаты теннисистов на Олимпиаде-2020 в Токио.
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Ротенберг подводил итоги игрового дня, где упомянул россиян. Пары Веснина/Карацев и Павлюченкова/Рублев вышли в финал Олимпиады в мискте, а Хачанов стал финалистом в одиночном разряде. Американец добавлял спортсменам российский флаг.
Это возмутило одного из пользователей:
"Вряд ли тут стоит использовать изображение российского флага"
Фото Reuters
"Я – не Международный олимпийский комитет. Они россияне, соревнуются вместе, потому что россияне. Это Россия", – ответил Ротенберг
Ранее МОК закрыл глаза на нарушение россиянами санкций на Олимпиаде.
Напомним, за махинации с допингом Россию отстранили от международных соревнований до 16 декабря 2022 года.
Под них попадают Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио 2020 года, Олимпиада и Паралимпиада-2022 в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в Катаре 2022 года. На этих турнирах Россия лишена флага, гимна, названия страны и любой национальной символики.