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Олимпиада 2020 в Токио

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МОК закрыл глаза на нарушение россиянами санкций на Олимпиаде

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
31 июля, 10:12
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Из-за допингового скандала Россию лишили национального гимна, флага и национальной символики на Олимпиаде в Токио. Не все россияне соблюдают санкции, но в МОК не собираются наказывать виновных
Не все россияне подчиняются санкциям
Не все россияне подчиняются санкциям / Фото: Reuters

Спортсмены и члены делегации не имеют права демонстрировать национальную символику, однако обычные россияне отказывают выполнять правила Международного олимпийского комитета.

Впрочем, представитель МОК Марк Адамс отметил, что организация не может запретить обычным людям носить одежду с использованием символики России, хотя ранее звучали громкие заявления, что за этим будут строго следить.

"Мы ничего не можем сделать с тем, что они носят символику России, включая футболки. Мы обсуждали использование российской символики, мы постоянно напоминаем людям о правилах.

Не так уж и много мы можем сделать с каждым упоминанием сборной России в эфире или прессе. Мы не можем запретить людям носить футболки, это не наша работа", – приводит ТАСС слова Адамса.

Напомним, за махинации с допингом Россию отстранили от международных соревнований до 16 декабря 2022 года.

Под них попадают Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио 2020 года, Олимпиада и Паралимпиада-2022 в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в Катаре 2022 года.

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