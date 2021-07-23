Запрещенная Россия на Олимпиаде: в Токио нарушили правила из-за гребцов из РФ

Один из координаторов Олимпийских игр-2020 хотела указать правильное направление российским спортсменам Илье Кондратьеву и Андрею Потапкину

Российская четверка не выступит на Олимпиаде-2020. Фото: rowingrussia.ru

Во время соревнований по академической гребле на Олимпийских играх-2020 в Токио координатор турнира несколько раз использовала слово "Россия", несмотря на запрет от ВАДА и МОК. Ранее мы писали, что Украина попала на Россию в стрельбе из лука на Олимпиаде.

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Как сообщает Матч ТВ, координатор использовала слово "Россия", указывая верное направление российским гребцам Илье Кондратьеву и Андрею Потапкину, которые после финиша заплыва гребли не в ту сторону. Ранее журналистам, которые использовали "Россия" на пресс-конференции ВАДА, запрещали это делать, указывая, что такой команды на турнире нет.



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Напомним, что из-за подтасовок результатов московской антидопинговой лаборатории россияне наказаны ВАДА и не могут использовать свой гимн, герб, название страны и другую национальную символику. Вместо "России" на Олимпиаде выступает команда Олимпийского комитета России – Russian Olympic Committe.

А вместо гимна России на церемониях награждения будет звучать вступление из концерта №1 для фортепьяно композитора украинского происхождения Петра Чайковского.