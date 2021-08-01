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Олимпиада 2020 в Токио

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Расписание украинцев на Олимпиаде 2 августа: за медаль борется перебежчик из Крыма

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
1 августа, 22:06
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В понедельник на Играх в Токио определяются новые чемпионы и призеры летних Игр – в этот день в столице Японии выступает сразу 22 представителя Украины
Украинский борец Ленур Темиров
Украинский борец Ленур Темиров / Фото: Reuters

В понедельник, 2 августа, за "бронзу" в греко-римской борьбе в Токио поспорит украинец Ленур Темиров, которому будет противостоять молдаванин Виктор Чобану. Начало схватки – в 13:30 по Киеву.

Расписание Олимпиады-2020 на 2 августа

Напомним, что Темиров имеет очень интересную биографию. Крымский татарин по происхождению родился в Узбекистане. До 2014 года Ленур представлял Украину и участвовал в Олимпиаде-2012 в Лондоне.

После оккупации Россией Крыма принял решение выступать под флагом РФ, но уже в 2018 году снова вернулся в Украину и в составе нашей сборной поехал на чемпионат мира, где завоевал "бронзу".

Также шансы на медали 2 августа у Украины есть в стрельбе, велоспорте. Немало наших спортсменов в понедельник проходит сито отбора на пути в финал в легкой атлетике, гребле и других видах.

УКРАИНЦЫ НА ОЛИМПИАДЕ 2 АВГУСТА

  • 2:30. Пулевая стрельба. Мужчины, скорострельный пистолет 25 м (квалификация): Павел Коростылев. Финал в 08:30
  • 3:00. Легкая атлетика. Мужчины, метание молота (квалификация): Михаил Кохан
  • 3:30. Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка-одиночка, 200 м (предварительные заезды): Мария Кичасова-Скорик
  • 3:31. Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка-одиночка, 200 м (предварительные заезды): Юлия Юрийчук
  • 4:13. Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-двойка, 1000 м (предварительные заезды): Павел Алтухов, Дмитрий Янчук
  • 4:30. Легкая атлетика. Мужчины, метание молота (квалификация): Глеб Пискунов
  • 5:08. Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка-двойка, 500 м (предварительные заезды): Людмила Куклиновская, Анастасия Тодорова
  • 5:30. Пулевая стрельба. Мужчины, малокалиберная винтовка 50 м из трех положений (квалификация): Олег Царьков, Сергей Кулиш. Финал в 10:50
  • 5:30. Женская борьба. До 68 кг: Алла Черкасова
  • 9:00. Прыжки в воду. Мужчины, трамплин 3 м (предварительные соревнования): Олег Колодий
  • 9:30. Велоспорт. Женщины, командный спринт (квалификация): Любовь Басова, Елена Старикова. За "бронзу" в 12:06, финал в 12:09
  • 13:20. Легкая атлетика. Женщины, прыжки с шестом (квалификация): Марина Килипко, Яна Гладийчук
  • 13:30. Греко-римская борьба. Мужчины, до 60 кг (схватка за "бронзу"): Ленур Темиров (Украина) vs Виктор Чобану (Молдова)
  • 13:30. Синхронное плавание. Произвольный дуэт (предварительные соревнования): Анастасия Савчук и Марта Федина
  • 14:45. Легкая атлетика. Женщины, 400 м с/б (полуфинал): Анна Рыжикова
  • 14:55. Легкая атлетика. Женщины, 400 м с/б (полуфинал): Виктория Ткачук

Романчук с "серебром" Олимпиады
Романчук с "серебром" Олимпиады / Фото: Reuters

В тренде

Напомним, в предыдущие дни на Олимпиаде в Токио Украина добыла шесть медалей.

Михаил Романчук взял "серебро" и "бронзу" в плавании, также бронзовыми призерами стали дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, дуэт стрелков из пневматического пистолета Елена Костевич/Олег Омельчук и теннисистка Элина Свитолина.

Олимпиада продлится до 8 августа.

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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
24
14
13
51
2
flag США СШАUS
20
23
16
59
3
flag Япония ЯпонияJP
17
5
9
31
4
flag Австралия АвстралияAU
14
3
14
31
5
flag ОКР ОКРROC
12
19
13
44
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
10
10
12
32
7
flag Франция ФранцияFR
5
10
6
21
8
flag Республика Корея Республика КореяKR
5
4
8
17
9
flag Италия ИталияIT
4
8
15
27
10
flag Нидерланды НидерландыNL
4
7
6
17
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