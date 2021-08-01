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Олимпиада 2020 в Токио

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Будет бороться за бронзу! Украинец уступил в полуфинале Олимпиады-2020, но еще выступит в Токио

Александр Трикиша Александр Трикиша
1 августа, 12:30
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Украинец Ленур Темиров не смог пробиться в финал Олимпиады-2020 в греко-римской борьбе в весе до 60 кг. В полуфинальной схватке наш борец уступил Кэнъитиро Фумита из Японии
Ленур Темиров проиграл полуфинал Олимпиады-2020
Ленур Темиров проиграл полуфинал Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

Темиров достойно сражался с японцем, но во втором периоде Фумита провел результативный прием и одержал победу 5:1.

Его соперник по бронзовой схватке определится немного позже. Сама схватка за третье место состоится 2 августа.

Напомним, ранее на Олимпиаде Темиров победил Эльмурата Тасмурадова из Узбекистана, а затем одолел представителя Армении Армена Меликяна.

Как мы писали ранее, Ленур – крымский татарин по происхождению, но родился в Узбекистане. До 2014 года Ленур представлял Украину и участвовал в Олимпиаде-2012 в Лондоне.

После оккупации Россией Крыма принял решение выступать под флагом РФ, но уже в 2018 году снова вернулся в Украину и в составе нашей сборной поехал на чемпионат мира, где завоевал бронзу.

В тренде

Напомним, результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио есть на нашем сайте в отдельном материале.

Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.

А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.

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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
23
14
13
50
2
flag США СШАUS
20
20
14
54
3
flag Япония ЯпонияJP
17
5
8
30
4
flag Австралия АвстралияAU
14
3
14
31
5
flag ОКР ОКРROC
11
15
13
39
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
9
10
12
31
7
flag Республика Корея Республика КореяKR
5
4
7
16
8
flag Франция ФранцияFR
4
10
6
20
9
flag Нидерланды НидерландыNL
4
7
6
17
10
flag Новая Зеландия Новая ЗеландияNZ
4
3
4
11
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