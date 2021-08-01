На Олимпиаде побили сумасшедший рекорд украинки Кравец с прошлого века (видео)

Венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас установила новое мировое достижение в тройном прыжке – улетев на 15,67 м, она на 17 сантиметров превзошла рекорд Инессы Кравец

Рохас побила рекорд Кравец / Фото: Getty Images, Reuters

На 15,67 м венесуэлка Юлимар Рохас прыгнула в своей последней попытке. И не только добавила к статусу двукратной чемпионки мира титул олимпийской чемпионки, но и побила рекорд планеты, установленный украинкой Инессой Кравец 10 августа 1995 года.

Тогда на ЧМ в Гетеборге Кравец прыгнула на 15,50.

РЕКОРДНЫЙ ПРЫЖОК РОХАС

Ранее, рассказывая о своем рекорде 1995 года, Инесса Кравец говорила "Сегодня":

"Просто тогда в Гетеборге все совпало. Я подошла к чемпионату мира в очень хорошей форме, повезло с погодой – сухо, безветренно, не жарко и не холодно, словом, как раз то, что нужно. Ну и, конечно, в Гетеборге было отличное беговое покрытие, а для нас ведь самое главное – хорошо разбежаться. Прыжок был очень легким. Кстати, так всегда, далекие прыжки – как будто невесомые. Их вообще не чувствуешь"

Фото – Getty Images