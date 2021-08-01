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На Олимпиаде побили сумасшедший рекорд украинки Кравец с прошлого века (видео)

Олег Люлька Олег Люлька
1 августа, 17:22
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Венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас установила новое мировое достижение в тройном прыжке – улетев на 15,67 м, она на 17 сантиметров превзошла рекорд Инессы Кравец
Рохас побила рекорд Кравец
Рохас побила рекорд Кравец / Фото: Getty Images, Reuters

На 15,67 м венесуэлка Юлимар Рохас прыгнула в своей последней попытке. И не только добавила к статусу двукратной чемпионки мира титул олимпийской чемпионки, но и побила рекорд планеты, установленный украинкой Инессой Кравец 10 августа 1995 года.

Тогда на ЧМ в Гетеборге Кравец прыгнула на 15,50.

РЕКОРДНЫЙ ПРЫЖОК РОХАС

Ранее, рассказывая о своем рекорде 1995 года, Инесса Кравец говорила "Сегодня":

"Просто тогда в Гетеборге все совпало. Я подошла к чемпионату мира в очень хорошей форме, повезло с погодой – сухо, безветренно, не жарко и не холодно, словом, как раз то, что нужно. Ну и, конечно, в Гетеборге было отличное беговое покрытие, а для нас ведь самое главное – хорошо разбежаться. Прыжок был очень легким. Кстати, так всегда, далекие прыжки – как будто невесомые. Их вообще не чувствуешь"

Фото – Getty Images

"Как я отнесусь к тому, что мой рекорд побьют? На то они и рекорды, чтобы их кто-то бил, – говорила тогда Кравец. – Для этого все делается – совершенствуется обувь, покрытие сектора. К тому же мои 15,50 – это далеко не предел человеческих возможностей. Уверена, в нашем виде спорта возможны прыжки за 16 метров. Ведь я же в своей рекордной попытке в Гетеборге очень сильно недоступила – чуть ли не полторы стопы. И когда организаторы ради интереса замерили длину прыжка с места отталкивания, то вышло что-то порядка 15,80"

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