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Отец героя Олимпиады Романчука: Мише предлагали миллионные контракты и смену гражданства

Елена Павлова Елена Павлова
1 августа, 14:35
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Михаил Романчук-старший, отец двукратного медалиста Олимпийских игр-2020 в плавании, рассказал, как его сына пытались переманить в другие страны за немалые деньги
Михаил Романчук с отцом
Михаил Романчук с отцом / Фото: Reuters, Facebook

Сегодня утром к "бронзе" на дистанции 800 метров Михаил добавил "серебро" на 1500 метров вольным стилем, проиграв только молодому американцу Роберту Финке. И в семье Романчуков от пловца из США не ждали такой прыти.

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"Мы не особо следили за американцем. Знали, что он проплыл эту дистанцию на домашнем чемпионате за 14.46. Человек он новый, молодой, 1999 года рождения. Посмотрим, где он будет через год. Не все так однозначно. Появился такой спортсмен – хорошо", – сказал Романчук-старший Tribuna.com

Михаил Романчук стал бронзовым призером Олимпиады-2020
Михаил Романчук стал бронзовым призером Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

В Токио за две медали пловец заработал уже 135 000 долларов. А Романчук-старший отметил, что Мише каждый год предлагали даже миллионные контракты за границей и смену гражданства.

"Но Миша живет и содержится в Украине. Миша – украинец. И точка. Что у нас есть, то и есть. В Украине есть очень хороший бассейн в Днепре, где он проводил основную подготовку к Олимпиаде. Дома, в Ровно, этого нет.

Украинский пловец Михаил Романчук
Украинский пловец Михаил Романчук / Фото: Reuters

Фактически Миша уже не ровенчанин, он проживает в Хмельницком. Там местная власть и мэр всегда идут навстречу и помогают, в том числе во время пандемии. Много было сделано того, чего не сделали в его родном Ровно"

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1
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23
14
13
50
2
flag США СШАUS
20
21
16
57
3
flag Япония ЯпонияJP
17
5
9
31
4
flag Австралия АвстралияAU
14
3
14
31
5
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11
17
13
41
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
10
10
12
32
7
flag Республика Корея Республика КореяKR
5
4
8
17
8
flag Франция ФранцияFR
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