Проклятие "бронзы" снято! Украина взяла "серебро" на Олимпиаде в Токио!

Дождались! Михаил Романчук – с олимпийским "серебром"! На второй своей дистанции на Играх он занял второе место (после третьего на 800-метровке).
Первую половину дистанции Романчук держался на четвертом месте, затем начал погоню за лидерами. Последние 200 метров украинец шел вторым, и догнать американца Финке не смог.
Олимпиада-2020. Плавание. 1500 метров вольным стилем, финал:
- Роберт Финке (США) – 14:39.65
- Михаил Романчук (Украина) – 14:40.66
- Флориан Велброк (Германия) – 14:40.91
- Грегорио Пальтриньери (Италия) – 14:45.01
- Даниэль Джервис (Великобритания) – 14:55.48
- Кирилл Мартынычев (ОКР) – 14:55.85
- Феликс Аубек (Австрия) – 15:03.47
- Сергей Фролов (Украина) – 15:04.26
Михаил возвращается из Токио с двумя медалями. Ранее он завоевал "бронзу" на дистанции 800 метров. Тогда украинец с олимпийским рекордом вышел в финал и был фаворитом заплыва, но занял третье место.
"Попробую все же показать свой максимум – то, на что я способен. "Золото" все-таки должно приехать в Украину", – заявил тогда, после "бронзы" на 800-метровке, Михаил Романчук.
Вторая медаль Романчука стала шестой для Украины на Играх в Токио. Ранее медали для Украины завоевали:
- Дарья Белодед (дзюдо) – бронза;
- Игорь Рейзлин (фехтование) – бронза;
- Костевич/Омельчук (стрельба) – бронза;
- Михаил Романчук (плавание) – бронза;
- Элина Свитолина (теннис) – бронза.
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