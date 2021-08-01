Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Медали Хроники Видео Сборная Украины Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

Проклятие "бронзы" снято! Украина взяла "серебро" на Олимпиаде в Токио!

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
1 августа, 05:09
Копировать ссылку
Первое серебро Игр-2020 для Украины завоевал пловец Михаил Романчук на дистанции 1500 метров вольным стилем
/ Фото: Reuters

Дождались! Михаил Романчук – с олимпийским "серебром"! На второй своей дистанции на Играх он занял второе место (после третьего на 800-метровке).

Первую половину дистанции Романчук держался на четвертом месте, затем начал погоню за лидерами. Последние 200 метров украинец шел вторым, и догнать американца Финке не смог.

Олимпиада-2020. Плавание. 1500 метров вольным стилем, финал:

  1. Роберт Финке (США) – 14:39.65
  2. Михаил Романчук (Украина) – 14:40.66
  3. Флориан Велброк (Германия) – 14:40.91
  4. Грегорио Пальтриньери (Италия) – 14:45.01
  5. Даниэль Джервис (Великобритания) – 14:55.48
  6. Кирилл Мартынычев (ОКР) – 14:55.85
  7. Феликс Аубек (Австрия) – 15:03.47
  8. Сергей Фролов (Украина) – 15:04.26

Михаил возвращается из Токио с двумя медалями. Ранее он завоевал "бронзу" на дистанции 800 метров. Тогда украинец с олимпийским рекордом вышел в финал и был фаворитом заплыва, но занял третье место.

"Попробую все же показать свой максимум – то, на что я способен. "Золото" все-таки должно приехать в Украину", – заявил тогда, после "бронзы" на 800-метровке, Михаил Романчук.

Украинский пловец Михаил Романчук
Украинский пловец Михаил Романчук / Фото: Reuters

Михаил Романчук и его жена Марина
Михаил Романчук и его жена Марина / Фото: Reuters, Instagram

Вторая медаль Романчука стала шестой для Украины на Играх в Токио. Ранее медали для Украины завоевали:

  1. Дарья Белодед (дзюдо) – бронза;
  2. Игорь Рейзлин (фехтование) – бронза;
  3. Костевич/Омельчук (стрельба) – бронза;
  4. Михаил Романчук (плавание) – бронза;
  5. Элина Свитолина (теннис) – бронза.

Украинский пловец Михаил Романчук с "бронзой" Игр
Украинский пловец Михаил Романчук с "бронзой" Игр / Фото: Reuters

Все самое важное об Олимпиаде-2020 в Токио – на "Сегодня":

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
21
13
12
46
2
flag США СШАUS
18
18
13
49
3
flag Япония ЯпонияJP
17
5
8
30
4
flag ОКР ОКРROC
11
15
11
37
5
flag Австралия АвстралияAU
11
3
14
28
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
9
9
11
29
7
flag Республика Корея Республика КореяKR
5
4
7
16
8
flag Франция ФранцияFR
4
10
6
20
9
flag Нидерланды НидерландыNL
4
7
5
16
10
flag Новая Зеландия Новая ЗеландияNZ
4
3
3
10
Все медали
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Опрос
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять