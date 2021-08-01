Проклятие "бронзы" снято! Украина взяла "серебро" на Олимпиаде в Токио!

Первое серебро Игр-2020 для Украины завоевал пловец Михаил Романчук на дистанции 1500 метров вольным стилем

/ Фото: Reuters

Дождались! Михаил Романчук – с олимпийским "серебром"! На второй своей дистанции на Играх он занял второе место (после третьего на 800-метровке).

Первую половину дистанции Романчук держался на четвертом месте, затем начал погоню за лидерами. Последние 200 метров украинец шел вторым, и догнать американца Финке не смог.

Олимпиада-2020. Плавание. 1500 метров вольным стилем, финал:

Роберт Финке (США) – 14:39.65 Михаил Романчук (Украина) – 14:40.66 Флориан Велброк (Германия) – 14:40.91 Грегорио Пальтриньери (Италия) – 14:45.01 Даниэль Джервис (Великобритания) – 14:55.48 Кирилл Мартынычев (ОКР) – 14:55.85 Феликс Аубек (Австрия) – 15:03.47 Сергей Фролов (Украина) – 15:04.26

Михаил возвращается из Токио с двумя медалями. Ранее он завоевал "бронзу" на дистанции 800 метров. Тогда украинец с олимпийским рекордом вышел в финал и был фаворитом заплыва, но занял третье место.

"Попробую все же показать свой максимум – то, на что я способен. "Золото" все-таки должно приехать в Украину", – заявил тогда, после "бронзы" на 800-метровке, Михаил Романчук.

Украинский пловец Михаил Романчук / Фото: Reuters

Михаил Романчук и его жена Марина / Фото: Reuters, Instagram

Вторая медаль Романчука стала шестой для Украины на Играх в Токио. Ранее медали для Украины завоевали:

Дарья Белодед (дзюдо) – бронза; Игорь Рейзлин (фехтование) – бронза; Костевич/Омельчук (стрельба) – бронза; Михаил Романчук (плавание) – бронза; Элина Свитолина (теннис) – бронза.

Украинский пловец Михаил Романчук с "бронзой" Игр / Фото: Reuters

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