Снова бронза! Четвертую медаль Украины на Олимпиаде завоевал Романчук: от него ждали золото

Наш пловец в финальном заплыве показал время на секунду хуже, чем в квалификации. И пролетел мимо "золота"

Михаил Романчук занял третье место в плавании на 800 метров вольным стилем / Фото: Reuters

После олимпийского рекорда в квалификации (7:41.28) на дистанции 800 метров вольным стилем от Михаила Романчука ждали "золото".

Но в финале наш пловец выступил хуже и показал третий результат (7:42.33). Тот случай, когда можно расстроиться "бронзе" олимпийских Игр.

Лучший результат сегодня показал Роберт Финке (7:41.87). Повтори Романчук свой квалификационный результат в финале, он стал бы олимпийским чемпионом. Второе место занял итвальянец Грегорио Пальтриньери.

Еще один украинец Сергей Фролов стал шестым (7:45.11).

Олимпиада-2020. Павание. 800 метров польным стилем, финал:

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Роберт Финке (США) – 7:41.87 Грегорио Пальтриньери (Италия) – 7:42.11 Михаил Романчук (Украина) – 7:42.33 Флориан Велльброк (Германия) – 7:42.68 Джек Маклафлин (Австралия) – 7:45.00 Сергей Фролов (Украина) – 7:45.11 Феликс Аубёк (Австрия) – 7:49.14 Гильерме Коста (Бразилия) – 7:53.31

"Бронза" Михаила Романчука стала уже четвертой наградой этого достоинства для Украины на Олимпиаде в Токио.

Все наши медалисты Игр:

Дарья Белодед (дзюдо) – бронза

Игорь Рейзлин (фехтование) – бронза

Костевич/Омельчук (стрельба) – бронза

Михаил Романчук (плавание) – бронза

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