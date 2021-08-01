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Олимпиада 2020 в Токио

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Все медалисты Олимпиады в Токио 1 августа

Олег Люлька Олег Люлька
1 августа, 18:39
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В воскресенье, 1 августа, на Олимпийских играх в Токио разыграли 25 комплектов наград. Все медалисты дня на Олимпиаде-2020
Медалисты 1 августа на Играх в Токио
Медалисты 1 августа на Играх в Токио / Фото: Getty Images, Reuters

Список всех медалистов дня на Олимпиаде в Токио за 1 августа. Украина сегодня пополнила свою копилку серебряной наградой, которую нам принес пловец Михаил Романчук.

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ПЛАВАНИЕ

50 м, вольный стиль, мужчины

  • Gold Medal Калеб Дрессел (США)
  • Silver Medal Флоран Маноду (Франция)
  • Bronze Medal Бруно Фратус (Бразилия)

50 м, вольный стиль, женщины

  • Gold Medal Эмма Маккеон (Австралия)
  • Silver Medal Сара Шестрем (Швеция)
  • Bronze Medal Пернилла Блуме (Дания)

1500 м, вольный стиль, мужчины

  • Gold Medal Роберт Финке (США)
  • Silver Medal Михаил Романчук (УКРАИНА)
  • Bronze Medal Флориан Велльброк (Германия)

4x100 м, комбинация, женщины

  • Gold Medal Австралия
  • Silver Medal США
  • Bronze Medal Канада

4x100 м, комбинация, мужчины

  • Gold Medal США
  • Silver Medal Великобритания
  • Bronze Medal Италия

BMX-ФРИСТАЙЛ

Женщины

  • Gold Medal Шарлотт Уортингтон (Великобритания)
  • Silver Medal Ханна Робертс (США)
  • Bronze Medal Никита Дукарроз (Швейцария)

Мужчины

  • Gold Medal Логан Мартин (Австралия)
  • Silver Medal Даниель Дерс (Венесуэла)
  • Bronze Medal Деклан Брукс (Великобритания)

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Толкание ядра, женщины

  • Gold Medal Гун Лицзяо (Китай)
  • Silver Medal Рейвен Саундерс (США)
  • Bronze Medal Валери Адамс (Новая Зеландия)

Прыжки в высоту, мужчины

  • Gold Medal Мутаз Баршим (Катар)
  • Gold Medal Джанмарко Тамбери (Италия)
  • Bronze Medal Максим Недосеков (Беларусь)

Тройной прыжок, женщины

  • Gold Medal Юлимар Рохас (Венесуэла)
  • Silver Medal Патрисия Мамона (Португалия)
  • Bronze Medal Ана Пелетейро (Испания)

100 м, мужчины

  • Gold Medal Ламонт Марселл Джейкобс (Италия)
  • Silver Medal Фред Керли (США)
  • Bronze Medal Андре де Грасс (Канада)

БОКС

75-81 кг, мужчины

  • Bronze Medal Лорен Альфонсо Домингес (Азербайджан)
  • Bronze Medal Имам Хатаев (ОКР)

63-69 кг, мужчины

  • Bronze Medal Эйдан Уолш (Ирландия)
  • Bronze Medal Андрей Замковой (ОКР)

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

Лазер, мужчины

  • Gold Medal Мэтт Уирн (Австралия)
  • Silver Medal Тончи Стипанович (Хорватия)
  • Bronze Medal Херманн Томасгор (Норвегия)

Лазер-радиал, женщины

  • Gold Medal Анне-Мари Риндом (Дания)
  • Silver Medal Юзефин Ольссон (Швеция)
  • Bronze Medal Марит Бауместер (Нидерланды)

ПРЫЖКИ В ВОДУ

Женщины

В тренде

Трамплин, 3 м

  • Gold Medal Ши Тинмао (Китай) – 383,50
  • Silver Medal Ван Хань (Китай) – 348,75
  • Bronze Medal Криста Палмер (США) – 343,75

ГОЛЬФ

Мужчины

  • Gold Medal Ксандер Шоффел (США)
  • Silver Medal Рори Саббатини (Словакия)
  • Bronze Medal Пань Чэн-Цун (Тайвань)

ТЕННИС

Женщины, парный разряд

  • Gold Medal Барбора Крейчикова – Катерина Синякова (Чехия)
  • Silver Medal Белинд Бенчич – Виктория Голубич (Швейцария)
  • Bronze Medal Лаура Пигосси – Луиза Стефани (Бразилия)

Пары, микст

  • Gold Medal Анастасия Павлюченкова – Андрей Рублев (ОКР)
  • Silver Medal Елена Веснина – Аслан Карацев (ОКР)
  • Bronze Medal Эшли Барти – Джон Пирс (Австралия)

Мужчины

  • Gold Medal Александр Зверев (Германия)
  • Silver Medal Карен Хачанов (ОКР)
  • Bronze Medal Пабло Каррено-Буста (Испания)

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Мужчины

Вольные упражнения

  • Gold Medal Артем Долгопят (Израиль)
  • Silver Medal Рэй Сапата (Испания)
  • Bronze Medal Сяо Жотэн (Китай)

Конь

  • Gold Medal Макс Уитлок (Великобритания)
  • Silver Medal Ли Чикай (Тайвань)
  • Bronze Medal Кая Кадзума (Япония)

Женщины

Опорный прыжок

  • Gold Medal Ребека Андраде (Бразилия)
  • Silver Medal Микайла Скиннер (США)
  • Bronze Medal Е Со Жон (Южная Корея)

Брусья

  • Gold Medal Нина Дервал (Бельгия)
  • Silver Medal Анастасия Ильянкова (ОКР)
  • Bronze Medal Суниса Ли (США)

ФЕХТОВАНИЕ

Командный турнир, рапира, мужчины

  • Gold Medal Франция
  • Silver Medal ОКР
  • Bronze Medal США

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

До 76 кг, женщины

  • Gold Medal Нейси Дахомес (Эквадор)
  • Silver Medal Кэтрин Най (США)
  • Bronze Medal Ареми Фуэнтес Савала (Мексика)

БАДМИНТОН

Женщины

  • Gold Medal Чэнь Юфэй (Китай)
  • Silver Medal Тай Цу Ин (Китайский Тайбэй)
  • Bronze Medal Синдху Пусарла (Индия)

Романчук с "серебром" Олимпиады
Романчук с "серебром" Олимпиады / Фото: Reuters

Все самое важное об Олимпиаде-2020 в Токио – на сайте "Сегодня":

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