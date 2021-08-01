Все медалисты Олимпиады в Токио 1 августа

Список всех медалистов дня на Олимпиаде в Токио за 1 августа. Украина сегодня пополнила свою копилку серебряной наградой, которую нам принес пловец Михаил Романчук.
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ПЛАВАНИЕ
50 м, вольный стиль, мужчины
- Калеб Дрессел (США)
- Флоран Маноду (Франция)
- Бруно Фратус (Бразилия)
50 м, вольный стиль, женщины
- Эмма Маккеон (Австралия)
- Сара Шестрем (Швеция)
- Пернилла Блуме (Дания)
1500 м, вольный стиль, мужчины
- Роберт Финке (США)
- Михаил Романчук (УКРАИНА)
- Флориан Велльброк (Германия)
4x100 м, комбинация, женщины
- Австралия
- США
- Канада
4x100 м, комбинация, мужчины
- США
- Великобритания
- Италия
BMX-ФРИСТАЙЛ
Женщины
- Шарлотт Уортингтон (Великобритания)
- Ханна Робертс (США)
- Никита Дукарроз (Швейцария)
Мужчины
- Логан Мартин (Австралия)
- Даниель Дерс (Венесуэла)
- Деклан Брукс (Великобритания)
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Толкание ядра, женщины
- Гун Лицзяо (Китай)
- Рейвен Саундерс (США)
- Валери Адамс (Новая Зеландия)
Прыжки в высоту, мужчины
- Мутаз Баршим (Катар)
- Джанмарко Тамбери (Италия)
- Максим Недосеков (Беларусь)
Тройной прыжок, женщины
- Юлимар Рохас (Венесуэла)
- Патрисия Мамона (Португалия)
- Ана Пелетейро (Испания)
100 м, мужчины
- Ламонт Марселл Джейкобс (Италия)
- Фред Керли (США)
- Андре де Грасс (Канада)
БОКС
75-81 кг, мужчины
- Лорен Альфонсо Домингес (Азербайджан)
- Имам Хатаев (ОКР)
63-69 кг, мужчины
- Эйдан Уолш (Ирландия)
- Андрей Замковой (ОКР)
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Лазер, мужчины
- Мэтт Уирн (Австралия)
- Тончи Стипанович (Хорватия)
- Херманн Томасгор (Норвегия)
Лазер-радиал, женщины
- Анне-Мари Риндом (Дания)
- Юзефин Ольссон (Швеция)
- Марит Бауместер (Нидерланды)
ПРЫЖКИ В ВОДУ
Женщины
Трамплин, 3 м
- Ши Тинмао (Китай) – 383,50
- Ван Хань (Китай) – 348,75
- Криста Палмер (США) – 343,75
ГОЛЬФ
Мужчины
- Ксандер Шоффел (США)
- Рори Саббатини (Словакия)
- Пань Чэн-Цун (Тайвань)
ТЕННИС
Женщины, парный разряд
- Барбора Крейчикова – Катерина Синякова (Чехия)
- Белинд Бенчич – Виктория Голубич (Швейцария)
- Лаура Пигосси – Луиза Стефани (Бразилия)
Пары, микст
- Анастасия Павлюченкова – Андрей Рублев (ОКР)
- Елена Веснина – Аслан Карацев (ОКР)
- Эшли Барти – Джон Пирс (Австралия)
Мужчины
- Александр Зверев (Германия)
- Карен Хачанов (ОКР)
- Пабло Каррено-Буста (Испания)
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
Мужчины
Вольные упражнения
- Артем Долгопят (Израиль)
- Рэй Сапата (Испания)
- Сяо Жотэн (Китай)
Конь
- Макс Уитлок (Великобритания)
- Ли Чикай (Тайвань)
- Кая Кадзума (Япония)
Женщины
Опорный прыжок
- Ребека Андраде (Бразилия)
- Микайла Скиннер (США)
- Е Со Жон (Южная Корея)
Брусья
- Нина Дервал (Бельгия)
- Анастасия Ильянкова (ОКР)
- Суниса Ли (США)
ФЕХТОВАНИЕ
Командный турнир, рапира, мужчины
- Франция
- ОКР
- США
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
До 76 кг, женщины
- Нейси Дахомес (Эквадор)
- Кэтрин Най (США)
- Ареми Фуэнтес Савала (Мексика)
БАДМИНТОН
Женщины
- Чэнь Юфэй (Китай)
- Тай Цу Ин (Китайский Тайбэй)
- Синдху Пусарла (Индия)
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