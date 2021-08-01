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Олімпіада 2020 в Токіо

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Розклад українців на Олімпіаді 2 серпня: за медаль бореться перебіжчик з Криму

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
1 серпня, 22:06
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У понеділок на Іграх у Токіо визначаються нові чемпіони та призери літніх Ігор – цього дня в столиці Японії виступає відразу 22 представники України
Український борець Ленур Теміров
Український борець Ленур Теміров / Фото: Reuters

У понеділок, 2 серпня, за "бронзу" в греко-римській боротьбі в Токіо посперечається українець Ленур Теміров, якому протистоятиме молдаванин Віктор Чобану. Початок сутички – о 13:30 по Києву.

Розклад Олімпіади-2020 на 2 серпня

Нагадаємо, що Теміров має дуже цікаву біографію. Кримський татарин за походженням народився в Узбекистані. До 2014 року Ленур представляв Україну і брав участь в Олімпіаді-2012 в Лондоні.

Після окупації Росією Криму вирішив виступати під прапором РФ, але вже в 2018 році знову повернувся до України і в складі нашої збірної поїхав на чемпіонат світу, де завоював "бронзу".

Також шанси на медалі 2 серпня у збірної України є в стрільбі, велоспорті. Чимало наших спортсменів в понеділок долають сито відбору на шляху до фіналу у легкій атлетиці, веслуванні та інших видах.

УКРАЇНЦІ НА ОЛІМПІАДІ 2 СЕРПНЯ

  • 2:30. Кульова стрільба. Чоловіки, скорострільний пістолет 25 м (кваліфікація): Павло Коростильов. Фінал о 08:30
  • 3:00. Легка атлетика. Чоловіки, метання молота (кваліфікація): Михайло Кохан
  • 3:30. Веслування на байдарках і каное. Байдарка-одиночка, 200 м (попередні заїзди): Марія Кічасова-Скорик
  • 3:31. Веслування на байдарках і каное. Байдарка-одиночка, 200 м (попередні заїзди): Юлія Юрійчук
  • 4:13. Веслування на байдарках і каное. Каное-двійка, 1000 м (попередні заїзди): Павло Алтухов, Дмитро Янчук
  • 4:30. Легка атлетика. Чоловіки, метання молота (кваліфікація): Гліб Піскунов
  • 5:08. Гребля на байдарках і каное. Байдарка-двійка, 500 м (попередні заїзди): Людмила Куклиновська, Анастасія Тодорова
  • 5:30. Кульова стрільба. Чоловіки, малокаліберна гвинтівка 50 м з трьох положень (кваліфікація): Олег Царьков, Сергій Куліш. Фінал в 10:50
  • 5:30. Жіноча боротьба. До 68 кг: Алла Черкасова
  • 9.00. Стрибки у воду. Чоловіки, трамплін 3 м (попередні змагання): Олег Колодій
  • 9:30. Велоспорт. Жінки, командний спринт (кваліфікація): Любов Басова, Олена Старикова. За "бронзу" о 12:06, фінал о 12:09
  • 13:20. Легка атлетика. Жінки, стрибки з жердиною (кваліфікація): Марина Килипко, Яна Гладійчук
  • 13:30. Греко-римська боротьба. Чоловіки, до 60 кг (сутичка за "бронзу"): Ленур Теміров (Україна) vs Віктор Чобану (Молдова)
  • 13:30. Синхронне плавання. Довільний дует (попередні змагання): Анастасія Савчук і Марта Фєдіна
  • 14:45. Легка атлетика. Жінки, 400 м з/б (півфінал): Ганна Рижикова
  • 14:55. Легка атлетика. Жінки, 400 м з/б (півфінал): Вікторія Ткачук

Романчук із "сріблом" Олімпіади
Романчук із "сріблом" Олімпіади / Фото: Reuters

В тренді

Нагадаємо, в попередні дні на Олімпіаді в Токіо Україна здобула шість медалей.

Михайло Романчук взяв "срібло" і "бронзу" в плаванні, також бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, дует стрільців з пневматичного пістолета Олена Костевич / Олег Омельчук і тенісистка Еліна Світоліна.

Олімпіада триватиме до 8 серпня.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
24
14
13
51
2
flag США СШАUS
20
23
16
59
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
9
31
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
3
14
31
5
flag ОКР ОКРROC
12
19
13
44
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
10
10
12
32
7
flag Франція ФранціяFR
5
10
6
21
8
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
8
17
9
flag Італія ІталіяIT
4
8
15
27
10
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
6
17
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