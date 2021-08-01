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Олимпиада 2020 в Токио

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Медальный зачет Олимпиады после 1 августа: Украина поднялась

Олег Люлька Олег Люлька
1 августа, 17:57
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Благодаря серебряной награде, которую в плавании добыл Михаил Романчук, сборная Украины в медальном зачете Игр-2020 в Токио поднялась с 65-й на 56-ю строчку
Романчук с "серебром" Олимпиады
Романчук с "серебром" Олимпиады / Фото: Reuters

После соревнований, состоявшихся в воскресенье, 1 августа, медальный зачет Олимпиады в Токио продолжает возглавлять Китай, у которого 50 наград – 23 золотые, 14 серебряных и 13 бронзовых.

Украина, у которой после пяти бронзовых наград благодаря пловцу Михаилу Романчуку появилось первое "серебро", теперь уже пребывает в середине не седьмого, а шестого десятка – на 56-й строчке.

Олимпиада продлится до 8 августа.

В тренде
МестоСтранаGold medal icon.svgSilver medal icon.svgBronze medal icon.svgвсего
1Китай Китай23141350
2США США20231659
3Японія Япония175931
4Австралія Австралия1431431
5Олімпійський комітет Росії ОКР12191344
6Велика Британія Великобритания10101232
7Франція Франция510621
8Південна Корея Южная Корея54817
9Італія Италия481527
10Нідерланди Нидерланды47617
11Німеччина Германия441119
12Нова Зеландія Новая Зеландия43411
13Чехія Чехия4318
14Канада Канада34714
15Швейцарія Швейцария34512
16Хорватія Хорватия3227
17Бразилія Бразилия23510
18Китайський Тайбей Китайский Тайбэй2349
19Угорщина Венгрия2226
20Словенія Словения2114
20Еквадор Эквадор2002
Косово Косово2002
Катар Катар2002
24Іспанія Испания1337
25Грузія Грузия1315
26Румунія Румыния1304
Швеція Швеция1304
Венесуела Венесуэла1304
29Гонконг Гонконг1203
ПАР ЮАР1203
Словаччина Словакия1203
32Австрія Австрия1135
33Данія Дания0123
Сербія Сербия1124
35Бельгія Бельгия1113
Ямайка Ямайка1113
Норвегія Норвегия1113
38Польща Польша1102
Туніс Тунис1102
40Ірландія Ирландия1023
Ізраїль Израиль1023
Туреччина Турция1023
43Білорусь Беларусь1012
Естонія Эстония1012
Фіджі Фиджи1012
Узбекистан Узбекистан1012
47Бермуди Бермуды1001
Ефіопія Эфиопия1001
Греція Греция1001
Іран Иран1001
Латвія Латвия1001
Філіппіни Филиппины1001
Таїланд Таиланд1001
54Колумбія Колумбия0213
55Домініканська Республіка Доминиканская Республика0202
56УкраїнаУКРАИНА0156
57Індонезія Индонезия0123
Монголія Монголия0123
59Куба Куба0112
Індія Индия0112
Португалія Португалия0112
Сан-Марино Сан-Марино0112
Уганда Уганда0112
64Болгарія Болгария0101
Йорданія Иордания0101
Північна Македонія Северная Македония0101
Туркменістан Туркменистан0101
68Казахстан Казахстан0033
Мексика Мексика0033
70Азербайджан Азербайджан0022
Єгипет Египет0022
72Аргентина Аргентина0011
Фінляндія Финляндия0011
Кот-д'Івуар Кот-д'Ивуар0011
Кувейт Кувейт0011
Малайзія Малайзия0011
Всего (76 команд)179177208564

Михаил Романчук завоевал серебро на дистанции 1500 метров вольным стилем
Михаил Романчук завоевал серебро на дистанции 1500 метров вольным стилем / Фото: Getty Images

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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
24
14
13
51
2
flag США СШАUS
20
23
16
59
3
flag Япония ЯпонияJP
17
5
9
31
4
flag Австралия АвстралияAU
14
3
14
31
5
flag ОКР ОКРROC
12
19
13
44
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
10
10
12
32
7
flag Франция ФранцияFR
5
10
6
21
8
flag Республика Корея Республика КореяKR
5
4
8
17
9
flag Италия ИталияIT
4
8
15
27
10
flag Нидерланды НидерландыNL
4
7
6
17
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