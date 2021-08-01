Медальный зачет Олимпиады после 1 августа: Украина поднялась

Романчук с "серебром" Олимпиады / Фото: Reuters
После соревнований, состоявшихся в воскресенье, 1 августа, медальный зачет Олимпиады в Токио продолжает возглавлять Китай, у которого 50 наград – 23 золотые, 14 серебряных и 13 бронзовых.
Украина, у которой после пяти бронзовых наград благодаря пловцу Михаилу Романчуку появилось первое "серебро", теперь уже пребывает в середине не седьмого, а шестого десятка – на 56-й строчке.
Олимпиада продлится до 8 августа.
Михаил Романчук завоевал серебро на дистанции 1500 метров вольным стилем / Фото: Getty Images
Все самое важное об Олимпиаде-2020 в Токио – на сайте "Сегодня":