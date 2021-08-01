"Будь еще один заплыв – я бы взял "золото": первые слова нашего героя Токио-2020

Михаил Романчук доволен своим выступлением на Олимпийских играх, где он взял две медали. Наш пловец посетовал на утренние финалы и пообещал еще усердней тренироваться к Играм в Париже

Украинский пловец Михаил Романчук / Фото: Reuters

Первым украинским мультимедалистом Токио-2020 стал Михаил Романчук. К "бронзе" на дистанции 800 метров, сегодня Михаил добавил "серебро" на 1500 метров вольным стилем. Это также первая награда серебряной пробы для Украины на этих Играх.

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"Доволен вторым место. Это мой максимум и лучше проплыть в этих реалиях я бы не смог. Я сумел опередить Веллброка. Впервые в карьере на этой дистанции. Но появился более молодой, более сильный финишер – Финке. Но ничего, я сдаваться не собираюсь. Я очень мотивирован на следующий сезон. И буду готовиться к Олимпиаде-2024", – рассказал нам Романчук.

Наш пловец рад серебряной медали, но посетовал на время начала финалов. "Для меня это необычная практика соревноваться так рано. Все-таки у нас 4 часа утра. А в Америке – вечер. Это сыграло свою роль. Биологические часы не обманешь. Вечером я чувствую себя лучше. Нет, я не жалуюсь. Но будь еще один заплыв – я бы взял "золото", – уверен Михаил.

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