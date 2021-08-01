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Олімпіада 2020 в Токіо

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"Будь ще один заплив – я б взяв "золото": перші слова нашого героя Токіо-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
1 серпня, 06:24
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Михайло Романчук задоволений своїм виступом на Олімпійських іграх, де він взяв дві медалі. Наш плавець поскаржився на ранкові фінали і пообіцяв ще старанніше тренуватися до Ігор в Парижі
Український плавець Михайло Романчук
Український плавець Михайло Романчук / Фото: Reuters

Першим українським мультимедалістом Токіо-2020 став Михайло Романчук. До "бронзи" на дистанції 800 метрів, сьогодні Михайло додав "срібло" на 1500 метрів вільним стилем. Це також перша нагорода срібної проби для України на цих Іграх.

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"Задоволений другим місце. Це мій максимум і краще проплисти в цих реаліях я б не зміг. Я зумів випередити Веллброка. Вперше в кар'єрі на цій дистанції. Але з'явився молодший, сильніший фінішер – Фінке. Але нічого, я здаватися не збираюся. Я дуже мотивований на наступний сезон. І буду готуватися до Олімпіади-2024", – розповів нам Романчук.

Наш плавець радий срібній медалі, але поскаржився на час початку фіналів. "Для мене це незвичайна практика змагатися так рано. Все-таки у нас 4 години ранку. А в Америці – вечір. Це зіграло свою роль. Біологічний годинник не обдуриш. Ввечері я відчуваю себе краще. Ні, я не скаржуся. Але будь ще один заплив – я б взяв "золото" , – упевнений Михайло.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
22
13
12
47
2
flag США СШАUS
19
20
13
52
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
8
30
4
flag Австралія АвстраліяAU
12
3
14
29
5
flag ОКР ОКРROC
11
15
11
37
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
9
10
11
30
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
7
16
8
flag Франція ФранціяFR
4
10
6
20
9
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
5
16
10
flag Нова Зеландія Нова ЗеландіяNZ
4
3
4
11
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