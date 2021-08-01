Романчук: "Нести с Мариной флаг на закрытии Игр? Нет, я очень хочу домой"

Наш пловец Михаил Романчук выиграл уже две награды в Токио, теперь очередь побороться за медаль его супруги Марины Бех, которая пробилась в финал прыжков в длину

Марина може зібрати в сім'ю повний комплект нагород Токіо-2020

На Олимпийских играх в Токио может случится уникальное для нашего спорта событие. Муж и жена выиграют награды. Михаил Романчук свою часть программы уже выполнил. Он взял "бронзу" и "серебро" в плавании.

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Когда сегодня Михаил выходил на старт дистанции 1500 метров, то его супруга Марина Бех проходила квалификацию в прыжках в длину.

Один из коллег журналистов пошутил: "Михаил, вы не оставили вариантов Марине. Теперь ей нужно брать "золото", чтобы в семье был полный комплект токийских наград".

"Я буду очень счастлив. Я буду всем сердцем болеть за нее. Я приду на стадион поддерживать. Я знаю, что она у меня очень сильная "дівчинка" и сможет показать себя", – ответил Романчук.

Естественно, если Марина выиграет медаль, то вопрос, кто должен нести флаг Украины на церемонии закрытия мог бы отпасть сам собой. Но Романчук с супругой не собираются оставаться в Токио до конца Игр.

"У нас уже билеты на 5 августа. Я не был дома два с половиной месяца. Я невероятно сильно хочу домой. Я скучил за домом. Мы с Мариной поедем в Хмельницкий и будем там отдыхать", – признался Михаил.

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